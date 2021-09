Reino Unido quiere entrar en el T-MEC; busca mitigar efectos del Brexit

Reino Unido tiene interés en integrarse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a las afectaciones comerciales que implicó su salida de la Unión Europea, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo confirmó que Reino Unido explora nuevas adhesiones comerciales.

López Obrador dijo que ese tema debe ser consultados entre los integrantes del T-MEC. “No podemos adelantarnos. Soy partidario de que se mantenga este acuerdo, creo que fue un logro importantísimo”, expuso.PUBLICIDAD

Destacó que el T-MEC es el mejor instrumento que tiene México para mantener su perspectiva de crecimiento, además de que es uno de los acuerdos de su tipo más importantes en el mundo.

Hay interés del Reino Unido para integrarse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a las afectaciones comerciales que implicó su salida de la Unión Europea, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo indicó que Reino Unido está explorando la adhesión comercial con Estados Unidos y, por ende, su interés en participar en el T-MEC.

El mandatario destacó que el tratado con Estados Unidos y Canadá es el instrumento más importante que tiene México para mantener su perspectiva de crecimiento y es uno de los más importantes tratados en su tipo en el mundo.

López Obrador también adelantó que la próxima semana visitará Sonora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la continuidad del embargo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, pese que reiteradamente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha votado mayoritariamente por su fin.

Junio de este año, 184 países en contra del bloqueo en la ONU, dos a favor y tres abstenciones. Y esto a lo mejor lo sabemos quienes formamos parte de la llamada sociedad política, pero es probable que no lo sepa la mayoría de nuestro pueblo, porque no se informa, nada más es la descalificación, son los ataques.

No les gusta a los conservadores, ‘¿para qué pide el Presidente de México que no haya bloqueo a Cuba?’ ¿Qué, no pertenecemos nosotros a Naciones Unidas? ¿Qué, no tenemos una política exterior?”, puntualizó López Obrador.