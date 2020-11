Reina la confusión en Cancún; autoridades se señalan unas a otras

El secretario General del Ayuntamiento de Cancún, Isaac Jánix Alanis anunció hoy su renuncia al cargo al manifestar su indignación por los hechos ocurridos ayer, en los que un grupo de manifestantes, que exigían justicia por el feminicidio de Alexis, fueron dispersados a balazos por policías municipales.

“Para mí es indignante que niños, jóvenes, familias y periodistas hayan vivido lo que ayer sucedió. Si nosotros no estábamos listos para poder entender cómo se maneja una manifestación tuvimos que haber pedido ayuda, no salir disparando como se hizo, y en ese sentido no voy a estar nunca de acuerdo con esas acciones”, expresó.