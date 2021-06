Reforma electoral será “prioridad”, afirman diputados de Morena; vuelven a criticar al INE

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados afirmó este domingo que la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) se planteará como una prioridad de los legisladores del partido.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, señaló que es necesario “replantear” una reforma electoral, luego de acusar al INE de “desiviarse” de sus funciones como árbitro “para inclinarse hacia un protagonismo político que intenta incidir en la decisión ciudadana”.

Mier Velazco señaló que el INE interviene para “poner y quitar” candidatos mediante decisiones que calificó como “desproporcionadas” que responden a “intereses de grupos de poder”.

Con dicha reforma, los diputados morenistas buscarán revisar la viabilidad de contar con legisladores plurinominales, las funciones básicas del “árbitro electoral” y el financiamiento de los partidos políticos, apuntó Mier.

“Creo que lo que se tiene que profundizar es en el árbitro electoral, en la fiscalización, en el financiamiento a los partidos políticos y en el número de diputados que integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República”, añadió.

Además, aseveró que Morena desde la próxima legislatura en el Pleno de San Lázaro, impulsará “sin regateos” las otras dos iniciativas anunciadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia eléctrica y de Guardia Nacional.

“Al presidente de México y los legisladores que fuimos reelectos, así como los que llegan por primera vez al Congreso de la Unión nos une un proyecto de nación fundamental para establecer la Cuarta Transformación y lo vamos a apoyar e impulsar sin regateos”, declaró.

La semana pasada, el presidente López Obrador adelantó que presentará una iniciativa de reforma mediante la que buscará eliminar la figura de los legisladores plurinominales electos en Diputados y en el Senado de la República.

“Para qué tantos diputados, por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores“, criticó.

Además, dijo será necesario reducir el financiamiento del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque “no esta el país para eso”.

El Ejecutivo federal también aseguró que presentará una reforma para hacer que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, respecto a esta última, tanto legisladores de la oposición como aliados de Morena adelantaron que no apoyarán la modificación a la ley para que la Guardia tenga un mando militar.