Reforma de plataformas digitales es el punto de partida; habrá flexibilidad para hacer ajustes: STPS

Tras señalar que México es el primer país en el mundo que regula, con un capítulo especial, el trabajo en plataformas digitales, Omar Estefan, director General de Previsión Social en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que “estamos conscientes también de que es un punto de partida. De ninguna manera, la legislación que se aprobó y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación es el punto final de la regulación en plataformas digitales”.

En el marco del conversatorio “Reforma sobre ruedas: justicia laboral para el trabajo digital en México. Alcances y limitaciones” el funcionario de la STPS explicó que como en muchos otros tipos de trabajo y con esta visión de derechos humanos, “habremos de tener una perspectiva de progresividad del derecho laboral para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene este marco regulatorio, y seguir otorgando mejores protecciones a los trabajadores y las trabajadoras de plataformas digitales”.

Un aspecto que resaltó de manera importante ante trabajadores de plataformas y especialistas, fue el hecho que con esta reforma “de un día para otro va incorporar a la formalidad a 260,000 personas trabajadoras”, eso demuestra el gran avance que se logró con la reforma.

“Me parece que esta reforma es un gran avance en los derechos de las personas trabajadoras de plataformas digitales. Yo no sé si alguien de ustedes recuerda una reforma similar”, dijo Estefan.

Expuso que la reforma contempla muchas vías para fiscalizar, “si bien la Secretaría del Trabajo per se no es competente en condiciones generales de trabajo para inspeccionar a las plataformas, porque para ello se requeriría una reforma constitucional, al 123 y a la misma Ley Federal del Trabajo, por supuesto, que no nos vamos a quedar sentados en la Secretaría del Trabajo. Y contamos con el apoyo de las autoridades locales”.

El funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respondió a quienes han cuestionado la reforma en distintos aspectos, uno de ellos, referente a la necesidad de que la empresa otorgue el equipo de trabajo, en ese sentido, dijo, “si repensamos cómo funciona el trabajo de plataformas digitales, quizá podemos identificar que la herramienta de trabajo probablemente no es la bicicleta o la motocicleta, sino es la plataforma digital, y esa la sigue otorgando la plataforma digital y hay una prohibición expresa también en esta ley para cobrar a los trabajadores por el uso de la plataforma”.

Respecto a la constitución de las empresas en el país dijo: Todas las empresas tienen una presencia con una razón social en México, tiene estructuras legales, por ejemplo, el caso de Uber tiene una figura en las Islas Vírgenes Británicas, que tributa luego a Holanda. Uber tiene dos razones sociales, Uber Drive y Uber Eats, están en el mismo corporativo, pero son dos negocios.

Rappi, es una empresa colombiana, entonces la parte que le reporta a México está en Brasil; Didi, es una empresa de capital chino que, a pesar de decir que obedecía las decisiones de gobierno, no fue tan real.

Agregó que “InDrive, es una de las empresas que quizá más escurridiza es en términos regulatorios, porque es de las pocas que no se ha sumado al mecanismo tributario que establece el SAT, pero que, sin embargo, ya está en las mesas de negociación”.