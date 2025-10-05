Reforma al amparo protege derechos pero da fin al refugio de los evasores, señala Claudia Sheinbaum

En punto de las 11 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional para ofrecer un mensaje con motivo del primer año de asumir la Presidencia, ante Zócalo de la Ciudad de México que ya luce lleno.

Miles de personas se han dado cita para escuchar a la mandataria federal, quien con este acto cierra su gira de rendición de cuentas por el país.

“No camino sola, no gobierno sola”

“No camino sola, no gobierno sola”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su mensaje con motivo de su primer año de gobierno ante los miles de asistentes que acudieron al Zócalo, y recalcó que su gobierno es “del pueblo y para el pueblo”.

A su vez, reafirmó que nunca habrá ruptura entre ella y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador porque ambos gobiernos siguen el lema “por el bien de todos, primero los pobres”, e indicó que “los conservadores se quedarán con las ganas” de ver un distanciamiento entre ella y el ex mandatario.

“13 millones de mexicanos salieron de la pobreza”

La mandataria indicó que con los gobiernos de la 4T terminó “la larga noche del neoiliberalismo”, al señalar que de 2018 a 2024 más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que a través de los programas sociales se garantizan los derechos de millones de ciudadanos.

Cargos públicos no se heredan; “se acabó el nepotismo”

En su mensaje, la Presidenta señaló que con las reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses transformará el Poder Judicial para garantizar el acceso pleno de la población a ella y también que los cargos políticos no sean heredados y declaró que “se acabó el nepotismo”.

A su vez, señaló que “la reforma a la ley de amparo que propusimos tiene el objetivo de la impartición más rápida expedita de la justicia y evitar que el amparo se vuelva protección de contribuyentes que no quieran pagar sus impuestos”. “Los derechos de los ciudadanos quedan completamente resguardados”, apuntó.

Tren México-Nuevo Laredo se llamará “Tren del Golfo de México”

La presidenta Claudia Sheinbaum preguntó a los miles de asistentes al Zócalo si estaban de acuerdo en denominar al tren de México a Nuevo Laredo como Tren del Golfo de México. Luego de que una gran mayoría levantara la mano, confirmó que así se llamará dicha vialidad.

Hemos desprivatizado 4 mil millones de metros cúbicos de agua

La mandataria señaló que tras hacer la revisión de las concesiones de agua y los distritos de riego, se logro la desprivatización de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 14 veces el suministro de agua para la Ciudad de México. A su vez, indicó que se han realizado acciones integrales para sanear los ríos del país y garantizar el acceso al agua para la población.

“Como primera presidenta, reafirmo que llegamos todas”

En su mensaje, Sheinbaum Pardo señaló que, durante mucho tiempo, se buscó fuera el sustento para el sistema político, y se dejó de lado la historia de México. “Nos enorgullece nuestra historia política”, indicó la mandataria al señalar que esta debe servir de base para la construcción de un modelo político propio.

A su vez, reconoció a los migrantes y su aportación a la economía mexicana.

“Desde el Zócalo, reafirmamos compromiso con la 4T, un movimiento que se debe al pueblo”: CSP

En la parte final de su mensaje, Sheinbaum Pardo reafirmó que “mi compromiso es con el pueblo, y no les voy a fallar”. “Mi compromiso es defender a la patria” y aseguró que pondrá todos sus esfuerzos a cumplirlo.

“Que viva México y su pueblo, siempre libre y soberano”, afirmó en el cierre de su mensaje con motivo de su primer año de gobierno.

