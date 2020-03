Red de trata en México dejaba 1.8 mdd a ex espía argentino

Cada día que pasa los investigadores acumulan más pruebas contra Raúl Martins.

El ex espía todavía no es extraditado desde México, más allá de que el canciller Marcelo Ebrard aprobó la petición.

Pero cuando lo hagan aterrizar en Argentina no solo deberá responder como jefe de una asociación ilícita dedicada a la trata —que en México le dejaba ganancias por 1.8 millones de dólares— sino también como el cerebro detrás del lavado del dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres.

Los fiscales antitrata y antilavado argentinos descubrieron más personas vinculadas a Martins y sus prostíbulos en Buenos Aires.

Por eso la jueza federal María Servini ordenó indagar a todos por nuevos delitos.

MILENIO pudo confirmar, a través de un documento oficial, que la magistrada les tomará declaración a 13 individuos que habrían colaborado con el ex espía en una decena de locales al menos desde 2010, aunque se supo que el extraditable comenzó a explotar mujeres desde los años noventa.

Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), detallaron que los 13 sospechosos forman parte de “segundas, terceras y cuartas líneas de la organización criminal liderada por Martins”.

Entre los investigados se encuentran familiares del ex espía, encargados de los prostíbulos y hasta ex policías argentinos.

DIVISIÓN DE LABORES

Como buen espía, Martins entendió que debía estar en todos lados y en ninguno a la vez.

Por eso, los fiscales advirtieron la “existencia de una clara división de roles entre los integrantes de esta asociación, teniendo a Martins como jefe de la organización, quien procuró en todo momento quedar al margen y actuar a través de interpósitas personas”.

Los fiscales incluso sugirieron que el clan continúa explotando de manera sexual a mujeres de diversas nacionalidades en México.

MILENIO accedió en exclusiva al documento oficial en el que puntualizaron que “información obrante en el expediente indica la existencia de locales en México (Mix Sky Lounge, Kiss Night Club, Barber Spa, The 5 Senses) que estarían vinculados con la organización criminal”.

Martins eligió instalarse en México cuando, a pesar de conservar sus contactos con funcionarios judiciales y policiales de su época en la Secretaría de Inteligencia de Argentina, el fiscal José María Campagnoli comenzó a investigarlo por proxenetismo.

El ex espía hizo del autoexilio un nuevo negocio: él se fue de Argentina pero dejó a su esposa, Estela Percival, y su familia política al frente de los prostíbulos en Buenos Aires, mientras que con nuevos socios argentinos y mexicanos abrió locales en Quintana Roo.

El abogado Claudio Lifschitz declaró en un juicio laboral que Martins recaudaba en 2006 al menos 4 millones 536 mil pesos argentinos por año (equivalentes a un millón 512 mil dólares) en Argentina y 1 millón 800 mil dólares en México.

Las autoridades cerraron Mix Sky Lounge, pero el ex espía abrió Kiss Night Club, Barber Spa y The 5 Senses. Mix Sky Lounge no es un lugar más en Quintana Roo: el ex presidente argentino Mauricio Macri, cuando todavía era jefe de Gobierno de Buenos Aires, se dejó fotografiar en 2010 junto con su flamante esposa Juliana Awada.

Los recién casados pasaron una de sus noches de la luna de miel en una de las mesas, invitados por el gerente del local, el también argentino Gabriel Conde, que respondía a las órdenes del ex espía.

La foto de Macri y Awada en Mix Sky Lounge provocó un escándalo político en Argentina, pero Martins se las arregló para que en México le permitieran reabrirlo.

CLAVES LA DENUNCIA

Lorena Martins, hija de Raúl, fue quien lo denunció en 2011 en los tribunales federales de Buenos Aires cuando se enteró que su papá era un padrote.

EL ARRESTO

La investigación llevó ocho años; la jueza Servini ordenó en septiembre del año pasado la captura de Raúl, quien finalmente fue detenido el 3 de octubre.

Milenio