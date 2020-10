Recuerda. Este domingo hay cambio de horario

El cambio de horario es cada año más polémico en México, y aunque hubo muchos intentos en el primer trimestre del año de eliminarlo por completo, y otros para suspenderlo a causa del COVID-19, lo cierto es que el primer cambio de horario en primavera no tuvo suspensión.

Sin propuestas para detenerlo ya, el próximo cambio de horario es el domingo 25 de octubre, y así entrará en vigor el horario de invierno. Ese día el reloj deberá atrasarse una hora. Como siempre, la recomendación es hacerlo en la noche del sábado 24, antes de irse a dormir, aunque bien puede hacerse en la madrugada del 25 de octubre.

Es importante destacar que el cambio de horario no es igual para todo México. Sonora y Quintana Roo no tienen horario de verano así que no experimentan los dos cambios de horario anuales a los que está acostumbrado el resto del país.

Además, la franja fronteriza con Estados Unidos aplica el cambio de horario a destiempo, para siempre estar en sincronía con el horario del país vecino.

El cambio en los 33 municipios fronterizos se hará el domingo 1 de noviembre.