Reconoce Xóchitl Gálvez reforma judicial, pero rechaza elección por voto

La ex candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz dijo estar de acuerdo con a la reforma al poder judicial, pero rechazó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados y jueces sean electos mediante el voto popular.

Al participar en el foro sobre la reforma al poder judicial, organizado por la Cámara de Diputados, que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, dijo que tampoco está de acuerdo “con desmantelar la carrera judicial federal”, pues “es indispensable contar con conocimientos, experiencias y honestidad. La popularidad no es sustituta de la capacidad y el mérito. Y lo digo claro y fuerte, que se escuche hasta Palacio Nacional: la experiencia no es igual a corrupción”.

Al participar a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó que acudía “con el ánimo de escuchar y de ser escuchada”, ya que “estamos frente uno de los mayores retos de nuestra vida pública. No estamos sólo discutiendo una reforma al poder judicial, lo que se discute es la subsistencia de nuestro régimen democrático y la forma en que habremos de limitar el poder político”.

Agregó que “es necesario mejorar el funcionamiento del poder judicial y que sirva a la sociedad de manera efectiva. Lamentablemente, las reformas propuestas no van en esa ruta. Se trata de propuestas que modifican la esencia de nuestro diseño constitucional, con lo que están en riesgo los diques que protegen los derechos de los ciudadanos ante el poder”.

El poder judicial, aseveró Gálvez Ruiz, “nunca ha sido perfecto y nunca lo será porque es humano, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad; no justifican la arbitrariedad ni el abuso. Que quede claro: No estoy diciendo que el poder judicial no se toca, sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo.

Debemos de construir un poder judicial que resuelva con justicia y prontitud los conflictos de una vida en sociedad. Un poder judicial que no se limita al ámbito federal, sino que también y de manera muy importante, en el ámbito estatal”.

La ex candidata presidencial insistió: “Estoy de acuerdo con la reforma al poder judicial, pero sin odios y venganzas; que tenga como prioridad justicia para las víctimas del delito”.

Remarcó: “Ojalá que la virtual presidenta electa (Claudia Sheinbaum) haga honor a su espíritu científico y escuche a los científicos que llevan toda su vida estudiando los temas. Si no, los grupos de la delincuencia organizada podrán tener jueces del narco. No ponga en riesgo la certeza jurídica y no ahuyente inversiones y empleos”.

Estoy aquí, concluyó; “abierta la dialogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata que sirva al pueblo, a México. Y se los digo de corazón: quiero el éxito de la futura presidenta de México porque si ella gobierna bien y para todos le va a ir bien a nuestro país”.