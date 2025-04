Rechazan recurso de ‘La Tuta’ para impedir su extradición

Ciudad de México. Un juez de distrito rechazó la demanda de amparo que promovió Servando Gómez Martínez, La Tuta, quien fuera líder de La familia michoacana y los Caballeros Templarios. Solicitó la protección de la justicia federal en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores para no ser extraditado a Estados Unidos.



El titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, notificó que Gómez Martínez no ratificó ni desahogó el requerimiento que formuló el 3 de abril, por ello, el togado señaló que la demanda de garantías se tuvo como no presentada.



El juzgador apuntó en su resolutivo que La Tuta tenía que «narrar los hechos o abstenciones del acto o actos reclamados» que consisten en la orden, resolución o decisión, escrita u oral, para deportar, expulsar, proscribir o desterrar.



Sin embargo, el promovente dijo que “en el canal 3.1 de televisión abierta el día dos de abril del año en curso con la conductora, en su noticiero me sacaron con mi foto, lo mismo en la radio”, declaración que no tiene relación con los actos reclamados.

Pero no sólo eso, la defensa legal que Servando Gómez eligió para que desahogara la prevención, no compareció para aceptar y protestar el cargo, ni tampoco desahogo la prevención.



La Tuta, quien se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el país, luego de la ola de violencia que surgió en 2013 en Michoacán, tras el surgimiento de grupos de autodefensa, promovió un amparo ayer ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, estado de México donde reclamó actos privativos de la libertad, así como la deportación, expulsión o destierro del país.