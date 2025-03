Rechaza Senado discusión sobre GIEI para caso Teuchitlán

Ciudad de México. El Senado de la República rechazó hoy discutir de urgente resolución la propuesta del PAN de conformar un grupo de expertos internacionales para coadyuvar en la investigación de lo sucedido en el Racho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

El debate que quedó inconcluso en la sesión del pasado miércoles , en que Morena rompió el quórum, se reanudó hoy, pero la mayoría del guinda rechazó debatir de inmediato esa pretensión del panista Marko Cortés, de pedir que personal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hicieran cargo de la investigación.

Morena y sus aliados votaron también en contra de discutir de urgente y obvia resolución un planteamiento del PRI, presentado por el coordinador Manuel Añorve, de conformar una comisión plural de seguimiento a lo acontecido en Teuchitlán, donde, insistió, hubo un “campo de exterminio”. Igualmente se turnó a comisiones.

Antes de la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dejó claro que no permitirán el uso político de la tragedia en Teuchitlán. “ No creo que sea ni sano, ni razonable, ni de buena fe, ni nada”, que instancias del exterior investiguen lo sucedido.,

Recalcó que la Procuraduría General de la República (FGR) ya atrajo la investigación y se va a ir a fondo. “No habrá impunidad, se sabrá la verdad, se detuvo a El Lastra que era el principal entrenador de los grupos del narco, están abiertos los caminos para que la verdad se sepa, no sólo qué pasaba en Teuchitlán sino que pasaba en general en ese tema”, por lo que es innecesario la intervención de la OEA o la CIDH.

«Por supuesto que no, primero porque México es un país soberano, no le hemos permitido, ni lo vamos a permitir, hay senadores de la derecha aferrados a que quieren una comisión, cuando ello en Aguas Blancas que sí eran delitos del Estado, en esto no es del Estado, es delincuencia organizada y hay una Fiscalía General de la República que se encarga de investigar y de ver que es lo que pasó”, expuso por separado el senador de Morena, Saúl Monreal.

Su compañero de bancada, Alejandro Murat, resaltó que en el país hay la capacidad para poder responder. “Como lo dijo el fiscal, todos los que quieran participar y aportar pruebas son bienvenidas”.

Los morenistas no descartaron citar a comparecer al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a fin de que informe sobre los avances en las investigaciones.

Sin embargo, panistas y priístas insistieron en que Morena trata de cubrir lo acontecido en ese “centro de exterminio”. El panista Marko Cortés insistió en que ahí reclutaban y obligaban a personas a entrenarse para ser sicarios y de negarse los mataban.

“¿Cuántas autoridades están involucradas a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal? Por ello entonces por la desconfianza que la tenemos, por eso debe haber un grupo multidisciplinario independiente, que claro formará parte de la FGR pero también a los organismos internacionales a los cuales México pertenece”.

Desde tribuna , el priísta Añorve insistió en que “Teuchitlán rebasó al gobierno de Morena”.