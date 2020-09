Rechaza López Obrador que necesite guardaespaldas

En el último punto de su gira por el estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a sus opositores.

En la recta final de su discurso en el municipio de Córdoba, el mandatario mexicano recalcó su postura de que no recurrirá a la custodia de personal para su seguridad porque tiene la conciencia tranquila.

Además de que no hay gastos millonarios en el gobierno.

“Que sepan mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer. Voy a seguir recorriendo el país como siempre: sin protección, con la frente en alto, no tengo nada de qué avergonzarme; además, mi propósito es la recomendación del presidente Juárez: no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

Al abordar el tema de la recuperación económica, López Obrador que a pesar del derrumbe económico mundial, la economía mexicana va saliendo adelante y la muestra de ello es la recuperación de los empleos.

“Tenemos indicios, por ejemplo en el caso de la generación de empleos, en cinco meses perdimos casi un millón de empleos formales (…) pero ya como lo dije ayer y lo repetí hoy en el mes pasado recuperamos 92 mil empleos y en lo que llevamos de septiembre, ya vamos cerca de 100 mil empleos recuperados, de modo que en dos meses vamos a tener un poco más de 200 mil empleos, del millón que perdimos, nos faltan 800 mil, pero vamos ir hacia adelante”, destacó el presidente.

Finalmente, dijo tener fe en que habrá cada día más empleos y bienestar en México.

Excélsior