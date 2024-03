Rechaza Grupo Azteca propuesta legal para reducir adeudo fiscal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se registraron acercamientos entre él y el empresario Ricardo Salinas Pliego para revisar el adeudo fiscal de entre 22 mil y 24 mil millones de pesos que mantiene Grupo Azteca desde el gobierno de Vicente Fox, por lo que, después de una revisión del Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal, se le hizo una propuesta de realizar algunas quitas legalmente viables que reducirán el pago hasta 14 mil millones de pesos pero que fue rechazado por el empresario.

Ante la postura de Salinas Pliego, de quien dijo, lo sigue considerando su amigo, será ahora «un poder ajeno, me cuesta trabajo decir independiente» el que resuelva sobre el monto que deberá paga Grupo Azteca de sus adeudos fiscales. Indicó que en una primera instancia, se había confirmado un pago original por dos mil 500 millones de pesos, el cual fue liquidado por Salinas Pliego, pero aún faltaba la mayor parte del adeudo.

López Obrador aludió la situación fiscal del empresario y sus compañías, a partir de la entrevista que dio él a Televisión Azteca donde decía que había desvíos por 400 mil millones de pesos de los programas del Bienestar. «Que me manden las pruebas y yo presento la denuncia y lo hago públicamente, nada más que quiero ver».

El mandatario hizo una larga alusión a la situación de Grupo Azteca cuyo propietario lo busco para revisar su situación fiscal y alcanzar un acuerdo, sobre el cual él accedió: «No estoy aquí para pelearme, sino para defender el interés de la gente. Los intereses del pueblo, el presupuesto no es dinero del gobierno, sino del pueblo. Ese dinero va para educación salud, carreteras, las obras, el desarrollo del país. Nos encontramos hace relativamente poco para ver cómo se llegaba a un acuerdo. Le dije sí. Ya se había visto, desde Fox. No es de nosotros, se fue acumulando. Se han hecho no se cuantas auditorías».

Comentó que tras solicitar al SAT y a la Procuraduría Fiscal que revisara el caso, se le planteó que se realizarían las quitas que legalmente fueran procedentes, con lo cual en la propuesta se le redujo el adeudo a 14 mil millones de pesos. Pero no aceptó por lo que ahora será el Poder Judicial el que determine el monto a liquidar.