Rechaza Arturo Herrera imposiciones señaladas por Carlos Urzúa en Secretaría de Hacienda

El recién nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, rechazó las imposiciones de funcionarios denunciadas por su ahora antecesor Carlos Urzúa Marcías en la carta donde informó su renuncia a la dependencia.

En conferencia de prensa desde la sede de la SHCP en Palacio Nacional, Herrera dijo que desde que inició su trabajo como subsecretario de Hacienda, tuvo la oportunidad de formar un equipo consolidado de profesiones con alta capacitación técnica, por lo que en su experiencia dentro del gobierno federal no se ha topado con las imposiciones denunciadas por Urzúa Macías, a quien consideró su mentor y amigo.

“Tanto el secretario Urzúa como el presidente de la República, me dieron la oportunidad de formar en estos primeros meses un equipo altamente capacitado en los aspectos técnicos, profesional y comprometido con el país. No tuve ningún cortapisas en la formación de un equipo que tuviera la formación de esas características. Desconozco los detalles de a cuáles eran los casos específicos a los que se refería el entonces secretario Urzúa, pero esa no fue mi experiencia como subsecretario y es el tipo de equipo con el que espero seguir trabajando”, precisó.

Cuestionado por otro reportero sobre el contenido de la carta de renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías, el nuevo responsable de la Hacienda Pública señaló que su antecesor no dijo, de manera textual, que “le hicieron la vida imposible” dentro de la dependencia, y afirmó que no puede someter a interpretaciones lo que quiso transmitir en la misiva debido a que no se encontraba con él momento en que la redactó.

“Yo no sé a que se refiere él”, insistió Arturo Herrera sobre el tema.

En cuanto a su relación con el ahora exsecretario de Hacienda, afirmó que le guarda un gran aprecio debido a que fue su profesor en la carrera dentro del Colegio de México y que, además de considerarlo su mentor, lo ve como un amigo que le tuvo palabras altamente significativas una vez que se confirmó su salida del gobierno federal.

“Quiero pensar que tengo el privilegio de ser su amigo y lo que hizo es, me conoce hace muchísimo tiempo, y algo que es extraordinariamente importante para mí, me dijo que no podía haber pensado en una mejor gente para que lo sucediera y esto es algo de lo que yo me siento orgulloso y le agradezco ese juicio”.

Fuente: SDP Noticias