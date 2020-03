¿Quieres que te mate?: Edna Quintanilla denuncia a atleta olímpico por violencia y amenazas de muerte

En medio de una ola de declaraciones al respecto de la violencia de género que han sufrido miles de mujeres, Edna Quintanilla, exnovia del velocista Fernando Daniel Martínez lo denunció de manera formal.

De acuerdo con el video que compartió en redes sociales, el atleta la habría golpeado y amenazado de muerte durante el tiempo que duró su relación.

“Hoy comparto una de las experiencias más fuertes que he pasado en mi vida con la intención de concientizar de que es real, no es invento y que a todas nos puede pasar”, aseguró Edna Quintanilla.

La joven licenciada en Contaduría y Administración Pública reveló que en repetidas ocasiones, el hombre la habría golpeado con el puño cerrado e incluso le dejó marcas en el cuello.

“La primera vez que me violentó fue en Toluca, donde él entrenaba. Tuvimos una discusión y dentro de un carro me jaló del cabello y me amenazó de muerte. Me dijo ‘¿Quieres que te mate, perra?”, cuenta la chica en su video.