“Querían utilizarnos con propósitos electorales. Eso no es serio”, dice AMLO de Gobernadores que pidieron diálogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitirá que gobernadores de la Alianza Federalista utilicen la investidura presidencial para hacerse publicidad o con propósitos electorales ante las próximas elecciones de 2021, luego de que solicitaron una audiencia con él.

En conferencia mañanera, López Obrador afirmó que no va “a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice la institución con propósitos políticos, con propósitos electorales, no lo voy a aceptar. Tenemos diferencias, son públicas y notorias, considero que no tiene razón que tomaron todas estas acciones porque es la temporada electoral, pero querían utilizarnos”.

Luego de que los gobernadores aliancistas y el dirigente del PAN, Marko Cortés, reclamaron que no hay tenido reuniones con López Obrador, él explicó: “(quieren) venir aquí, tener reuniones y luego salir y declarar, publicidad, eso no, no es serio, entonces ayer informé. Hablé que hay oposición al gobierno y eso es legítimo, que no aspiramos al pensamiento único, ni al consenso”.