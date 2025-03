“Quedé marcado”, afirma Francisco Garduño sobre incendio en Ciudad Juárez

Ciudad de México. El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, aseguró que con el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, hace dos años, “quedé marcado”.



Y es que, se definió como “un defensor” de derechos humanos desde hace cinco décadas, y pese a ello, tanto organizaciones civiles como medios de comunicación “ya me procesaron”.



Luego que un juez extendió el plazo para que el INM ofrezca una disculpa pública (tenía que ser a finales de febrero) a las víctimas del incendio —que dejó 40 personas migrantes fallecidas y 27 heridas—, el comisionado informó que el próximo 18 de abril se realizará un acto de disculpa pública.



Entrevistado a su llegada a la sede del Instituto, esta mañana, calificó aquel suceso, que se dio el 27 de marzo de 2023, como “lamentable y trágico”, el cual le causó el “mayor dolor” que ha enfrentado en su trayectoria política.



“Ha sido el mayor dolor que me ha causado, porque terminó con mi perspectiva de defensor de derechos humanos, a los cuales me he dedicado, tengo maestría y doctorado en ese tema”, señaló el comisionado.



Enfatizó que se mantendrá en el cargo “hasta que diga” la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues la mandataria nombró a ese puesto a Sergio Salomón.



Volvió a rechazar las imputaciones penales en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, del que se le acusó en abril de 2023.



Indicó que el gobierno federal ha pagado 240 millones de pesos en reparación del daño a las víctimas, directas e indirectas; además que se les incorporó de manera permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) —aunque son extranjeros y ya no están la gran mayoría en el país—, se les ayudó con gastos funerarios y se cuenta con un fideicomiso para pagar a quienes no han solicitado la reparación del daño.



“Fueron pagos de 3.5 millones a cada una de las víctimas, directas e indirectas. Algunos no los localizamos, a tres”.



Refirió que incluso se entregaron cheques en la cárcel a los dos ciudadanos venezolanos —que de acuerdo a las indagatorias iniciaron el incendio— y que están bajo proceso judicial.



Garduño rechazó los señalamientos de las organizaciones y representantes legales de las víctimas quienes lo ubican como responsable de los trágicos sucesos; y lanzó críticas a ambos sectores, al igual que a los medios informativos: “No es cierto, no es cierto, yo preguntaría a estas organizaciones, ¿qué han hecho ahorita por las víctimas del delito, directas o indirectas, de lo que sucedió?.



“Quedé marcado. Hoy, desde ayer, tengo en recuerdo y yo no puedo eludir esa señalización que hacen las ong o los medios que acusan, procesan, sentencian y ejecutan la sentencia, sin darle al acusado la garantía de audiencia, la garantía de defensa que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque ya me procesaron los medios”.



Para defenderse, el funcionario afirmó que ha respondido a las acusaciones penales en su contra.



“He estado muy atento y creo que no es legítimo, porque ya se cubrió todo lo que ordenó el juez y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, está pendiente pedir una disculpa pública, que informo ahorita que va a ser el día 18 de abril en Ciudad Juárez”.



Reiteró que por décadas ha luchado por los derechos humanos. “Cuando gritábamos en la calle: ‘Independencia, libertad y democracia’; y éramos hostigados por el Estado. Soy un luchador, tengo más de 50 años en la lucha y he conseguido y defendía a las víctimas de la violencia política del régimen de (Carlos) Salinas de Gortari con 300 (asesinatos) y después con (Ernesto) Zedillo con 200.



“Mis antecedentes no son de un abusador y menos de un violador de derechos humanos, por eso, eso para mí es muy lamentable, que educándome en esa materia y siendo luchador y fundador de estas organizaciones, esté circunstancias”.