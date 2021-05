Que vengan observadores extranjeros a las elecciones, pero no vamos a permitir ninguna intromisión de la OEA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son bienvenidos a México observadores extranjeros para las elecciones del próximo 6 de junio, pero aclaró que no aceptará ninguna intromisión en la soberanía de México.

El mandatario mexicano aseguró este jueves en Palacio Nacional que ya se hizo saber a diversas organizaciones internacionales que su gobierno no permitirá ninguna actitud injerencista durante los comicios de junio próximo.

“Estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía, y eso ya lo saben en la OEA, la ONU y en todos lados, que no vamos a permitir ninguna actitud injerencista”, apuntó.

“México no es colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente y soberano. No hay nada que temer, pero vamos a estar pendientes, que no haya injerencias de países extranjeros”, afirmó.

López Obrador apuntó que está a la espera de la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos en relación a la nota diplomática que mandó el pasado 7 de mayo, en donde alegó que se está financiando a organizaciones opositoras al gobierno mexicano previo a las elecciones, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor, eso es violatorio de nuestra Constitución, no puede estar entregando dinero a grupos políticos en nuestro país”, expuso.

“No estoy de acuerdo en que lo estén pensando (el gobierno de Estados Unidos), estemos en elecciones y que sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral, es evidente, no hay de este grupo (MCCI), nadie que no esté en contra de nosotros”, destacó.