Que se pongan de acuerdo: AMLO por conflicto interno en Morena

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le pidió a los aspirantes a la dirigencia de Morena, su partido, que “ya se pongan de acuerdo”.

Esto, luego de que los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo se encuentran en un empate técnico tras la encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para renovar la presidencia del partido.

En su conferencia mañanera, López Obrador se limitó a decir: “No eso, no. No opino de eso, para no meternos en la cosa partidista, solo cuando hay alguna cosa grave, pero esto es algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo”.

El INE debe emitir una nueva fecha para convocar a una nueva consulta abierta, mediante la cual se definirá la dirigencia de Morena.