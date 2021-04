“Que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar. Si no se reivindican, los vamos hallar a los 7”: Salgado Macedonio eleva amenazas contra el INE y consejeros

Félix Salgado Macedonio elevó su discurso contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por quitarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero y ahora amenazó con ir a buscar a los siete consejeros electorales, en especial al consejero presidente Lorenzo Córdova.

“Que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar… Si no se reivindican, los vamos hallar a los 7 (consejeros y consejeras del INE)… ¿No le gustaría al pueblo de México saber donde vive Lorenzo Córdova?.. Cabroncito…”: Félix Salgado.

(🎥@Milenio @jambelmont) pic.twitter.com/iq6KYXnMk0 — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) April 12, 2021

Desde el plantón que mantiene afuera de la sede del INE en la Ciudad de México, ‘El Toro‘ advirtió a los consejeros electorales que si no se reivindican “los vamos a buscar” y “los vamos a hallar a los siete”.

Salgado Macedonio subrayó que en especial buscaría a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

“¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita?”, indicó a simpatizantes.

El morenista reiteró que no permitirá que el INE atropelle su derecho a contender por la gubernatura de Guerrero, por lo que exhortó a los consejeros electorales “que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar”.

Refrendó que cuenta con el respaldo del pueblo guerrerense y que “somos mayoría“.

Los simpatizantes de Félix Salgado Macedonio llevaron hasta el Instituto Nacional Electoral una corona fúnebre, que el político colocó en la entrada principal del inmueble en señal de que “ha muerto el INE” y con él sus consejeros electorales.

“Somos humanos, queremos que se vayan al cielo, no que se vayan al diablo. Que se vayan al cielo, a la gloria. Vamos a hacer oración por ellos”, dijo.

Previo a llegar en caravana a la sede del INE, Salgado Macedonio amenazó con impedir las elecciones del próximo 6 de junio en Guerrero si no le devolvían la candidatura.

“Si no estamos en la boleta no hay elección. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta”, expresó desde el Zócalo de Iguala, Guerrero.

El Consejo General del INE sesionará este martes 13 de abril para acatar las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los aspirantes a candidatos Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

El Tribunal Electoral notificó el domingo al INE sobre el fallo en que le ordena reconsiderar los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, excandidatos a la gubernatura de Guerrero y Michoacán respectivamente.

El Consejo General del INE podrá volver a decretar la pérdida del registro siempre y cuando se justifique.