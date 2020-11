Que no haya persecución y que no haya impunidad: AMLO por acusaciones contra Peña Nieto

Luego de los señalamientos del exdirector General de Pemex en contra del expresidente Enrique Peña Nieto en relación a supuestos sobornos para golpear a enemigos políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no debe existir persecución política, pero tampoco impunidad.

Desde Palacio Nacional y durante su conferencia matutina, López Obrador aseguró que “sobre la investigación, toda la denuncia que él presentó (Lozoya) porque aceptó colaborar con la Fiscalía y ya presentó un denuncia que la ha venido ha ampliando y la Fiscalía que ha venido haciendo la indagatoria y ha llamado a comparecer a presuntos responsables, todo esto se está manejando con autonomía y es la fiscalía la que tiene que proceder como corresponder en un auténtico Estado de derecho”.

“Vamos esperar a que la Fiscalía termine de crear todos estos expedientes y se pida a los jueces, que ellos decidan su culpabilidad, quiénes son los responsables.. La postura del ejecutivo, mi postura es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo, que no haya impunidad”, insistió.

Y es que hoy, el periódico El Universal informó que el exdirector General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a quien fungiera como su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 a fin de pagar las estrategias para golpear a los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota.

El 8 de octubre pasado, Lozoya amplió la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República desde el 11 de agosto pasado y en la que señaló a tres expresidentes, a Luis Videgaray y otros funcionarios y exfuncionarios de participar en actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.