Que envenené a Jorge (Vergara) y denuncias en FGR son campañas en mi contra: Angélica Fuentes

Después de cuatro años fuera de México, Angélica Fuentes Téllez regresa con un proyecto en apoyo a las mujeres, pero del cual poco se conoce porque una nueva campaña en su contra ha acaparado los medios, denuncia la empresaria. Por un lado, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una investigación en su contra presuntamente por posibles delitos financieros, y por el otro, enfrenta acusaciones de un supuesto envenenamiento a Jorge Vergara y de que quiere apoderarse de Omnilife y el Club Deportivo Guadalajara.

“Lo de que yo envenené a Jorge (Vergara) es parte de una campaña de desprestigio en mi contra. Yo no puedo hablar de la salud de Jorge, solamente sé que su familia dijo que había fallecido de un ataque al corazón, pero me llamó mucho la atención que después de que Jorge muere un reportero de deportes de Los Ángeles retoma una nota que en 2015 sacó el mismo Jorge y entonces me empiezan a llamar asesina”, cuenta Fuentes, quien estuvo casada con Jorge Vergara (2008-2015) y con quien procreó a sus hijas Valentina y Mariaignacia.

La empresaria de 56 años habla en entrevista sobre su regreso empresarial a territorio mexicano y de las difamaciones que, a cuatro años de su divorcio, continúan y con más fuerza:

“¿Por qué está campaña de difamación en mi contra después de que Jorge murió?, ¿qué esconden?, ¿tienen miedo que salga alguna verdad a la luz pública que han sido capaces de llevar a ese extremo esa mentira?, eso es lo único que puedo pensar que esté sucediendo”.

Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador de Grupo Omnilife Chivas, falleció el 15 de noviembre a los 64 años de edad a causa de un paro cardiorespiratorio en Nueva York, Estados Unidos. El empresario controló el club deportivo de las Chivas, uno de los más emblemáticos de México, y a partir de ahí se convirtió en un controvertido directivo que durante años provocó a los rivales, a veces con burlas, y protagonizó numerosas polémicas.

En junio de este año, Jorge Vergara se hizo a un lado de Chivas y dejó la presidencia en poder de su hijo Amaury.

Sobre las versiones que afirman que Angélica Fuentes pretende apoderarse de las Chivas, la empresaria responde que no tiene ninguna intención en quedarse con el noveno club deportivo más valiosos de América y cuyo valor se estima en 5 mil 681 millones de pesos.

“Es increíble todo lo que la gente dice, pero si en algún momento me llega a volver a interesar incursionar dentro del futbol pues hay muchos equipos y no nada más en México, ya se dará a conocer si en algún momento decido hacer algo así”, asegura.

Sentada en la terraza de un edificio de Polanco, la empresaria celebra el empoderamiento de la mujer en los últimos años y ve con ánimo las recientes manifestaciones en México y el mundo. Sabe que sin importar religión, color de piel, nivel educativo o clase social, las mujeres llevan la peor parte en todos los ámbitos.

“Yo admiro a las mujeres que se han atrevido a levantar la voz, yo soy una de ellas, yo admiro a las mujeres que no se quedan calladas porque la voz de una es la voz de todas. Yo creo que en México la mujer cada día despierta más y ya no está dispuesta a que la sigan violentando, pareciera que somos ciudadanas de segunda clase. Es momento de que más mujeres despertemos y de que más hombres también se sumen a este grito de las mujeres”, señala.

La trayectoria empresarial de Angélica Fuentes es una sucesión de éxitos. Después de 20 años de dirigir Grupo Imperial, la distribuidora de gas natural más importante del norte del país, en 2007 fue contratada para reorganizar las finanzas de la empresa de ventas multinivel Omnilife, base de un imperio que incluye al aún lucrativo club de futbol Chivas Rayadas de Guadalajara, uno de los más tradicionales de México.

Angélica Fuentes se convirtió luego en copropietaria de Omnilife-Angelissima-Chivas. Bajo su dirección Omnilife se convirtió en una de las pioneras en impulsar medidas de equidad de género.

En 2013, Fuentes fue incluida en una lista de las 50 empresarias más exitosas de América Latina y, en 2014, la revista Forbes la calificó como la quinta más importante de México. A este perfil de empresaria triunfadora se sumó, también en 2014, el de filántropa global luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la nombró representante de la campaña “Girl Up”, dedicada a crear programas para mujeres adolescentes. En enero de 2015 fue panelista en el Foro Económico Mundial de Davos

Sin embargo, no todo en la vida de Fuentes han sido éxitos. La empresaria recuerda el calvario que ha vivido desde su divorcio con Jorge Vergara.

“Desde la mujer empresaria nunca lloré por lo que estaban diciendo de mí, pero sí lloró Angélica la madre y varias veces”, cuenta Angélica con la voz entrecortada. “Me separaron de mis hijas seis meses y solo las podría ver una hora al día. Hubo varias cosas que a mis hijas les tocó vivir porque así exigieron las circunstancias de las que fui yo objeto para lastimarme y destruirme”.

Sobre la investigación que le sigue la Fiscalía de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, Fuentes Téllez prefiere no hablar y esperar a que sus abogados informen, aunque se muestra confiada en que las autoridades le harán justicia: “Yo creo que la Fiscalía está dirigida por alguien muy recto, su trayectoria lo dice y espero que se haga justicia y que la verdad se respete”.

Más información en Sin Embargo