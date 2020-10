Que ahorren los trabajadores, los patrones no deben aportar a pensiones, exige Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más acaudalados del país, consideró que los patrones no deberían contribuir a la pensión de sus trabajadores y que son éstos los únicos responsables de ahorrar para su futuro; además, el polémico dueño de Televisión Azteca consideró que son “ignorantes” quienes quieren que el Estado de haga cargo de las pensiones.

En un texto denominado “Tu Pensión No Es Gratis”, una opinión de Salinas Pliego alojada en su blog, el empresario regiomontano planteó, nuevamente, una tesis contraria a la política sobre el sistema de jubilación nacional que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de julio, con el apoyo del mayor sindicato obrero (la CTM, que pertenece al PRI) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la agrupación más influyente de la iniciativa privada.

“Tu pensión no es gratis, es el beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo. Es el uso PRESENTE de lo que has ahorrado en el pasado”, escribió el también dueño de la cadena de tiendas Elektra en su blog, desde donde ha atacado prácticamente todos los planteamientos del Gobierno de AMLO, incluido el manejo de la pandemia y el llamado de las autoridades de salud a mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, laborar desde casa.

El pasado 25 de mayo, por ejemplo, Salinas, quien también no acató la orden que sus empresas cierren por el riesgo de contagio entre sus trabajadores, volvió lanzó un desafío a las indicaciones oficiales. “¡Preguntas básicas! Le pregunto a mis amigos en ‘cuarentena’ en Valle… o donde quiera que estén recluidos…”, expuso en un hilo desde cuenta de Twitter.

En los mensajes Salinas Pliego, quien también ha sido favorecido con jugosos contratos por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, preguntó a sus seguidores “¿cuál es su plan a futuro?”.

“1.- ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? 2.- ¿Quedarse encerrados hasta que el Gobierno les diga que pueden salir? 3.- ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?”, planteó el empresario regiomontano en otra publicación, donde nuevamente propone que no hay quedarse encerrados.

Este martes, Salinas Pliego se volvió a dirigir a los mexicanos y expuso que su ahorro no es trivial y que “es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza”.

En su artículo, el empresario que ha sido favorecido por años con contratos multimillonarios por parte del Gobierno federal consideró que el pensionado “y sólo él” tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno sacrificando el consumo personal y de su familia.

También aseguró que el patrón no debería contribuir a la pensión de sus trabajadores “porque en realidad el patrón no tiene incentivo alguno para garantizarle una pensión digna, especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral”.

Ricardo Salinas Pliego considera que para los patrones, cualquier contribución a la pensión del trabajador es sólo un impuesto más: “Es un gravamen extra a quienes creamos las fuentes de trabajo, con el mismo efecto disuasivo que los llamados “impuestos al pecado”, como los que se aplican al tabaco, al alcohol y a los alimentos altamente calóricos”.

Además, el empresario –quien aumentó exponencialmente su fortuna desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– dijo que para el Estado, “cualquier contribución al sistema de pensiones es sólo un gasto más y no una forma de ahorro” y que los que proponen que el Estado se haga cargo de las pensiones “son ignorantes de la realidad económica”.

Fuente: Sin Embargo