Publica FGR nuevo protocolo LGBT+ que prohíbe preguntas invasivas y busca erradicar la revictimización en investigaciones de delitos

De acuerdo a lo publicado por El Sol de México, la Fiscalía General de la República (FGR)presentó un protocolo homologado para investigar delitos contra la comunidad LGBT+.

El documento busca erradicar la revictimización, garantizar un trato digno y asegurar que las víctimas tengan acceso real a la justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas LGBT+con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, erradicar la discriminación y evitar la revictimización.

Principales lineamientos del protocolo

A participant flutters a rainbow flag near the Bellas Artes Palace to celebrate gay pride, although the Mexican LGBT community called for an online celebration as a protective measure amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Mexico City, Mexico June 27, 2020 REUTERS/Henry Romero
  • Reconocimiento de la familia social o elegida, no solo la biológica, como parte del proceso de investigación.
  • Cambio de personal asignado en casos de violencia extrema o delitos sexuales si la víctima no se siente cómoda.
  • Grabación de la declaración inicial para reducir el impacto emocional.
  • Garantizar que la víctima decida cómo quiere ser nombrada.
  • Evitar interrogatorios basados en prejuicios o estigmas.

Voces de colectivos y especialistas

Gloria Careaga, de la Fundación Arcoiris, destacó:

“La comunidad se enfrenta a muchos problemas en cuanto a la investigación de delitos porque en el país la educación sexual es muy pobre, entonces tenemos que luchar porque se entienda qué son las personas LGBT, quitar el estigma y con él la discriminación para garantizar nuestro acceso a la justicia.”

Para ella, uno de los logros es que ya se reconoce a las familias elegidas, fundamentales en los procesos de apoyo a víctimas de delitos graves como homicidios o desapariciones.

