Publica FGR nuevo protocolo LGBT+ que prohíbe preguntas invasivas y busca erradicar la revictimización en investigaciones de delitos

De acuerdo a lo publicado por El Sol de México, la Fiscalía General de la República (FGR)presentó un protocolo homologado para investigar delitos contra la comunidad LGBT+.

El documento busca erradicar la revictimización, garantizar un trato digno y asegurar que las víctimas tengan acceso real a la justicia.

FGR publica protocolo para erradicar la revictimización LGBT+

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un nuevo protocolo de investigación de delitos cometidos contra personas LGBT+con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, erradicar la discriminación y evitar la revictimización.

Principales lineamientos del protocolo

A participant flutters a rainbow flag near the Bellas Artes Palace to celebrate gay pride, although the Mexican LGBT community called for an online celebration as a protective measure amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Mexico City, Mexico June 27, 2020 REUTERS/Henry Romero (HENRY ROMERO/REUTERS)

Reconocimiento de la familia social o elegida, no solo la biológica, como parte del proceso de investigación.

o elegida, no solo la biológica, como parte del proceso de investigación. Cambio de personal asignado en casos de violencia extrema o delitos sexuales si la víctima no se siente cómoda.

asignado en casos de violencia extrema o delitos sexuales si la víctima no se siente cómoda. Grabación de la declaración inicial para reducir el impacto emocional.

para reducir el impacto emocional. Garantizar que la víctima decida cómo quiere ser nombrada .

. Evitar interrogatorios basados en prejuicios o estigmas.

Voces de colectivos y especialistas

Gloria Careaga, de la Fundación Arcoiris, destacó:

“La comunidad se enfrenta a muchos problemas en cuanto a la investigación de delitos porque en el país la educación sexual es muy pobre, entonces tenemos que luchar porque se entienda qué son las personas LGBT, quitar el estigma y con él la discriminación para garantizar nuestro acceso a la justicia.”

Para ella, uno de los logros es que ya se reconoce a las familias elegidas, fundamentales en los procesos de apoyo a víctimas de delitos graves como homicidios o desapariciones.

Información tomada de El Imparcial