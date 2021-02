Pruebas y testigos se llevarán al Congreso y el juicio a Cabeza de Vaca será público: Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo esta mañana que no hay venganza política y que el juicio en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), será en el Congreso. Allí se exhibirán pruebas y testigos, aseguró Alejandro Gertz Manero.

El mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó persecución política. “No es mi fuerte la venganza”, subrayó. Pero “no somos tapadera de nadie”.

Ayer, García Cabeza de Vaca expresó en su cuenta de Twitter: “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.

Asimismo, Gertz Manero explicó que “todo el Congreso, todos los partidos políticos y todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe un absoluto y total apego a la justicia y al procedimiento penal en ese caso junto con las pruebas que se están aportando”.

“No va a haber ninguna falta de transparencia. No podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político, de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso”, destacó.

Frente a los medios de comunicación, detalló que se está “sometiendo a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad”, por ello, pidió “estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay”.

Por otra parte, el mandatario mexicano manifestó que no hay persecución contra nadie, ya que no es su fuerte la venganza. Sin embargo, reiteró que su Gobierno “no es tapadera de nadie” y que los funcionarios de su administración tienen a orden de pasar cualquier denuncia por corrupción a la FGR.

Fuente: Sin Embargo