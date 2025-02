Proyecto de la SCJN plantea descalificar sentencias del TEPJF para sacar adelante la Elección Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá este jueves un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que propone ordenar a todas las autoridades acatar las suspensiones provisionales dictadas contra la implementación de la Reforma Judicial.

El proyecto afirma que las suspensiones pueden estar o no bien concedidas, pero que deben obedecerse para respetar el Estado de derecho. Sostiene que quienes están en contra pueden acudir a un tribunal colegiado para presentar su impugnación.

El documento, adelantado por Milenio y confirmado por Aristegui Noticias, indica que el Tribunal Electoral no tiene facultades para eliminar los efectos de una suspensión girada por un juez de amparo.

Sin embargo, también apunta que los jueces de distrito no pueden frenar temas electorales, por lo que les ordena revisar las suspensiones emitidas para verificar que estén dentro del marco de la ley. También les llama a resolver los juicios de manera rápida.

Reforma adelanta que esta decisión “seguramente” revocará las suspensiones ya emitidas.

La ministra Yasmín Esquivel fue cuestionada sobre el proyecto en entrevista en Radio Fórmula. No quiso adelantar su criterio, pero consideró que no habrá bloqueos contra la elección judicial.

Milenio destaca este fragmento de la propuesta de sentencia:

Es más que claro para esta Corte que la Sala Superior no puede hacer esta clase de pronunciamientos. Implica no sólo concebirse como un tribunal jerárquicamente superior a los jueces de amparo (cosa que no es) y crear una competencia ad hoc (…) con lo que termina violando la propia Constitución que dice defender en sus sentencias.

Los pronunciamientos (del TEPJF) se emiten bajo una competencia extra-legal y no pueden afectar ninguna de las determinaciones de amparo, ni la admisión de demanda y las órdenes de suspensión.