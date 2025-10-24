Próxima semana se prevé deliberar, discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Extorsión: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, anunció que la próxima semana se prevé deliberar, discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Extorsión.

En conferencia de prensa, el legislador mencionó que “nos parece urgente hacerlo, ya que es la ley reglamentaria del 73 constitucional. Entonces, queremos martes o miércoles aprobarla”.

Recordó que esta iniciativa proviene de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tiene como propósito frenar la extorsión, eliminarla. “No va a ser fácil la eliminación, pero sí prevenirla y combatirla”.

Explicó que en ella se plantea proveer de herramientas jurídicas a los tres órdenes de gobierno para investigar el delito de extorsión, atender a las víctimas, proteger a la ciudadanía y prevenir el delito, a través de múltiples medios, en diversas modalidades y que tiene un impacto emocional, psicológico y económico diferenciado.

Resaltó que este marco normativo propone que haya endurecimientos de las penas, que dependerán de la modalidad del delito, la cual considera agravantes y atenuantes.

“Los atenuantes son cuando a una persona, por extrema necesidad y por las circunstancias, se le aplican penas más ligeras y una agravante es cuando siendo una autoridad o personas del Ejército, o de las Fuerzas Armadas se agrava la pena dado que deben tener el conocimiento sobre estos delitos”, aclaró.

Apuntó que la reforma en materia de extorsión no solo expide una ley general, sino que al mismo tiempo modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con esto se propone adecuar el tipo penal a las condiciones actuales que flagelan al país, con la extorsión, a través de distintas modalidades.

Reformas en materia de aguas

El diputado Ricardo Monreal expuso que las reformas en materia de aguas constan de la expedición de una nueva ley y modificaciones a la que existe; es decir, se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Detalló que la expedición de una Ley General de Aguas tiene como propósito reglamentar el derecho humano al agua y saneamiento previsto en el artículo 4º constitucional, definir las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua para uso personal y doméstico.

En tanto, añadió, las adecuaciones a la Ley de Aguas Nacionales proponen eliminar el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, establecer que toda concesión no utilizada conforme a su fin sea revertida a la Conagua, revisar y fiscalizar el uso real del agua concesionada.

Además, crear el Registro Nacional del Agua para transparentar el régimen de concesiones y asignaciones, regular las concesiones agrícolas en favor de la soberanía alimentaria, evitar prácticas especulativas, fortalecer el régimen de sanciones y crear un catálogo de delitos hídricos.

En este sentido, mencionó que ha tenido llamadas con agricultores, integrantes de la industria del agua y representantes del sector minero.

Hizo notar que esta propuesta ya está en comisiones. “Hasta ahora no hay presión ni solicitud de audiencia para revisar el contenido de algunas leyes que a su juicio les afecta, entre otros la industria minera y la industria refresquera”.

Enfatizó que la Comisión tiene libertad. “Siempre lo he dicho: la Comisión va a atender a todos los sectores para escucharlos. Por eso es que no la queremos sacar la semana que entra. Quiero dar un mayor tiempo. Como coordinador del grupo parlamentario quiero planteárselo a mis compañeras y compañeros”.

Sesiones semipresenciales

En cuanto a eliminar las sesiones semipresenciales, el diputado Monreal dio a conocer que la próxima semana próxima se reunirán los coordinadores de los grupos parlamentarios para tomar decisiones al respecto. “Yo tengo algunos planteamientos, seguramente ellos también”.

Mencionó que van a plantear reglas más estrictas, rigurosas y exigentes para la asistencia. “Sí, vamos a plantear la revisión de la agenda para los eventos que se tienen programados, sobre todo en estas fechas donde se multiplican las reuniones. Vamos a ser muy cuidadosos para no distraer las sesiones y concentrarnos en los temas”.

Aseguró que “no merece el pueblo de México ver actos que no son afortunados y que sí ensombrecen nuestra labor legislativa, porque es un gran porcentaje de diputados y diputadas que sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Yo vengo de lunes a domingo, aquí estoy todos los días y como yo hay muchos otros que vienen a cumplir con su responsabilidad”.

Aclaró que no está contemplado ningún otro reconocimiento y “vamos a revisar bien la agenda para dedicarnos más tiempo a lo legislativo, digamos 90-10, 90 por ciento a lo legislativo, 10 por ciento a otras actividades que pueden representar importantes, pero por el momento que vivimos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad constitucional”.

“Entonces, vamos a cuidar en extremo cualquier evento que pueda traducirse en incongruencia en nuestra parte. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en que en estos momentos enfoquemos nuestra atención a ayudar a las víctimas, a las personas que se quedaron sin casa, que sufren por la precipitación pluvial inusitada que estas semanas pasadas se presentó fundamentalmente en cinco estados”.

Reiteró que se debe tener sensibilidad y cuidar que lo más importante sea atender a las personas que están sufriendo. “Esa es nuestra filosofía y no podemos separarnos de ella”.