Propuesta de nueva CURP podría generar desconfianza en ciudadanos: INE

Ciudad de México. En un primer diagnóstico de las iniciativas de reformas a las leyes General de Población y General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en las que se contempla establecer la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares como el principal documento nacional de identificación, el Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que “podría generarse un impacto negativo en la confianza ciudadana en relación con el manejo de sus datos personales”, así como “influir en los niveles de abstencionismo”.



Al presentar un análisis del potencial impacto de dichas propuestas, el Alejandro Sosa, titular de la dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, expuso que “todo esto lo debemos de ver, pues no como una amenaza, sino como un área de oportunidad para ver en qué se pudiera trabajar en el ámbito de responsabilidad de las instituciones, así como del Instituto, con la finalidad de poder mantener la verificación de la información del padrón electoral y la lista nominal, que pudiera coadyuvar con estas iniciativas”.



Durante una sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, Sosa Durán, quien también es secretario técnico de dicha Comisión, explicó que esa instancia elaboró un análisis de las propuestas de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión.



Aunque aclaró que es aún se deberá hacer un nuevo estudio, ya que las propuestas legislativas aún no son aprobadas. Las iniciativas quedaron en pausa hasta concluirse los foros que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación con colectivos de buscadores de personas desaparecidas.



Dentro de los impactos de los cambios legislativos, se encuentra que “podría generarse un impacto negativo en la confianza ciudadana en relación con el manejo de sus datos personales por parte del INE. Habría que revisar bien el alcance de ese decreto una vez que ya esté revisado y analizado con la finalidad de poder analizar ya con mayor detalle, ya con elementos más precisos y de lo que se establezca en su momento”, indicó Sosa.



Respecto a la plataforma única de identidad, la cual se conectaría con múltiples registros, por lo que “la base de domicilios” podría ser considerada “susceptible de colusión para fines ajenos al ámbito electoral”.



“En términos generales, consideramos que es previsible que la expedición de la CURP con fotografía influya en los niveles de abstencionismo en las elecciones… por disminuir la relevancia de la tramitación de la credencial para votar con fotografía, como medio de identificación, sin embargo, es importante comentar que todo esto lo debemos de ver, pues no como una amenaza, sino como un área de oportunidad para ver en qué se pudiera trabajar en el ámbito de responsabilidad de las instituciones, así como del instituto, con la finalidad de poder mantener la verificación de la información del padrón electoral y la lista nominal, que pudiera coadyuvar con estas iniciativas”, agregó.



Además, expuso que en la transferencia de datos biométricos al registro nacional de población, “no se señala si el INE deberá entregar la información del padrón electoral o se materializará lo que se viene diciendo, que será una verificación de estas personas”.



La consejera Carla Humphrey llamó a que se haga un análisis amplio de los impactos institucionales, no necesariamente negativos, sino que obliguen al Instituto a estar preparado para su aplicación. Sosa Durán adelantó que se presentará posteriormente un estudio detallado al respecto.