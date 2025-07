Propone Sheinbaum construir un México donde hablen las palabras, no las balas

Ciudad de México. En el atrio de la Basílica de Guadalupe y ante cientos de asistentes, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este miércoles que tiene la convicción de que se está construyendo el mejor México posible, donde las balas no hablen más alto que las palabras, y donde la paz sea una realidad compartida.



Al encabezar una ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, declarado por la ONU desde 2001, Sheinbaum afirmó que el camino hacia la felicidad es la fraternidad y la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. «Sí al desarme, sí a la paz», proclamó la mandataria acompañada de funcionarios federales y locales, así como de jerarcas de la iglesia católica. Destacó que desde el inicio del año, se han retirado más de dos mil armas, en un acto que, más allá del número, representa una oportunidad para salvar vidas y sanar el tejido social.



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que Sheinbaum es la “presidenta de la paz” y detalló que de enero a julio de este año se han entregado voluntariamente 2 mil 135 armas de fuego en diversas ciudades del país. Entre ellas, más de mil 500 armas cortas, 550 largas y 200 granadas, además de 85 mil cartuchos. Destacó que detrás de cada arma entregada hay una historia de conciencia, como la de una madre en Tabasco que prefirió cuidar a su hijo antes que conservar un revólver heredado. Rodríguez subrayó que este programa no sólo retira armas, sino que también desactiva miedos, tragedias y activa la conciencia colectiva. “Si sólo se hubiera salvado una vida, ya habría valido la pena”, enfatizó.



Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó que la capital está comprometida con construir una pedagogía de la paz que salve a las infancias de la violencia y promueva una vida digna. Mencionó programas locales como “Do Re Mi Fa Sol”, que entrega instrumentos musicales en escuelas públicas para que los niños elijan tocar música y no armas, así como “Territorios de Paz e Igualdad” y “Aldea Juvenil”, enfocados en reconstruir el tejido comunitario y rescatar a jóvenes del entorno delictivo. Informó que en la ciudad se han retirado ya 926 armas y que este año se llegará a mil, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.



El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, recordó que por instrucciones de la presidenta, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha recibido un nuevo impulso y ha logrado el canje de más de 2 mil armas, 3 mil cargadores, 387 granadas y más de 169 mil cartuchos. Subrayó que este esfuerzo ha contribuido significativamente a reducir la violencia y a recuperar espacios seguros para la juventud. Reafirmó el compromiso del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con esta causa común que, dijo, salva vidas y devuelve tranquilidad a las familias mexicanas.



La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció la apertura de una convocatoria dirigida a artistas visuales que transformarán armas incautadas en esculturas y objetos artísticos como símbolo de memoria y resistencia. La iniciativa, que se lanzará en octubre, busca resignificar la violencia mediante el arte y promover una cultura de paz entre las nuevas generaciones, a través de piezas que se exhibirán públicamente y que representarán el poder colectivo para transformar realidades.



La ceremonia concluyó con un recorrido de la presidenta Sheinbaum por un módulo de destrucción de armas instalado en el atrio de la Basílica por las fuerzas armadas. Se informó que, como parte de esta jornada nacional, se destruirán más de 10 mil armas en todo el país.