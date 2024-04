Promete Sheinbaum integrar gobierno de funcionarios honestos

Al presentar su estrategia para fortalecer la democracia y de gobierno honesto, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a tener servidores públicos de probada honestidad, simplificación administrativa, digitalización, transparencia en todos los procesos gubernamentales que se realizan y cero impunidad.

Agregó que a lo mejor tener servidores públicos de probada honestidad no es suficiente, pero es indispensable porque “personas de historial corrupto van a representar corrupción en sus gobiernos, y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México”.

La abanderada de la alianza Morena, PT y PVEM se preguntó si basta exclusivamente con tener gobernantes honestos para combatir la corrupción, al responderse a sí misma que con gobernantes deshonestos no puede haber gobiernos honestos.

“No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la Ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria”, agregó en un evento donde estuvo acompaña por la candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, y Muna Dora, ex directora de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación, quien ha señalado diversos hechos de corrupción en el país.

Sheinbaum insistió en que no es suficiente, pero sí es indispensable que quien conduzca el Gobierno de la República, el gobierno de un estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad.

La ex jefa de gobierno capitalino dijo también que es necesario un sistema de simplificación administrativa, al explicar que debido a la corrupción, se ha ido generando mayor regulación que, en muchos casos, lo que ha provocado es ineficiencia en los gobiernos y no ha terminado con las corruptelas.

Por ello, se requiere un Sistema de Simplificación Administrativa y de Transparencia que permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México y al mismo tiempo, hacerlo con transparencia.

Hay que evitar la formación de nuevas comisiones y de nuevas instituciones que cuiden a las instituciones, que lo único que han generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción, expuso.

Por lo que hace a la transparencia, estimó que no se necesitan grandes instituciones en la materia, sino sencillamente que se cumpla con la Ley de Transparencia.