Promete AMLO que no cometerá fraudes electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los funcionarios de su gobierno tiene la instrucción de no intervenir en las próximas elecciones del 6 de junio.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro este lunes en Palacio Nacional que su gobierno no cometerá fraudes electorales, ni siquiera para ganar la mayoría en el Congreso.

“Hay una instrucción y una convicción de que no debemos intervenir en el proceso electoral porque no somos iguales a los anteriores. Siempre hemos luchado en contra del fraude en todas sus manifestaciones, hemos sido víctimas del fraude electoral desde años”, aclaró.

“Es una convicción, un principio, nosotros no somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no vamos a cometer fraudes de ningún tipo”, dijo.

López Obrador reconoció que se tienen diferencias con las autoridades electorales, aunque descartó que exista una campaña en contra de ellos.

“No nos vamos a meter (elecciones) y vamos a estar pendientes para que se garanticen elecciones limpias y libres. Ustedes saben que tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido grupos de intereses creados, políticos y económicos, y lo saben bien”, refirió.

“Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral, que la queremos someter, pero no, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia”, argumentó.

El mandatario mexicano dejó en claro que no habrá problema si la oposición obtiene la mayoría en el Congreso, sin embargo, dejó en claro que utilizará todas sus facultades como presidente en caso de busquen afectar a los programas sociales.

“No hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema habría si el pueblo así lo decide. Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil; que van quitar los programas sociales porque es populismo, no está tan fácil. Les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, señaló.

“Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados, es legal, no es nada fuera de la ley. Hay procedimientos legales”, dijo.

“Si no se aprueba el presupuesto, si hay diferencias, se puede aplicar el presupuesto anterior en tanto se resuelve el fondo, no es un asunto que sea de vida o muerte, es parte de la democracia y nosotros no podemos hacer un fraude electoral para tener mayoría e el Congreso, nunca lo haríamos. Vamos a respetar lo que la gente decida”, aclaró.