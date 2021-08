Programa de bacheo sería con aportaciones de estados y municipios; no sólo sería tapar con tierra, sino hacer hasta calles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el programa de bacheo que impulsara su gobierno deberá realizarse con aportaciones federales, pero también de estados y municipios y que se realicen obras de calidad que permitan incluso hacer calles enteras.

“Tiene que ser con las aportaciones de gobierno municipales, de gobiernos del estado, la federación va ayudar, pero queremos hablar con gobernadores para ver si ellos está dispuestos a que aporten, si van a hacer tres partes, gobierno municipal, gobierno federal, quién va a ejecutar, cómo se va a supervisar, lo ideal sería que se quedaran comités ciudadanos en las ciudades para estar vigilando que los recursos se apliquen, que no se desvíen, que no se roben el dinero”

López Obrador subrayó que este programa surge ante la necesidad sentida que tiene la población de los diversos municipios de reparar sus calles, pues en varias ocasiones se han acercado a él para pedirle que haga algo para reparar los baches de sus ciudades.

“Se me emparejan y me dicen oiga hay muchos baches y cómo les explico de que es una responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales que no es una asunto del gobierno federal, porque se envían recursos, participaciones que les corresponden a estados y municipios y para eso es”

Por otra parte, manifestó que el proyecto no se trata sólo de tapar baches con tierras y emulsión asfáltico porque esto sólo provoca que vuelvan a aparecer con las primeras lluvias, sino aplicar una buena técnica que permita incluso hacer calles enteras de concreto.