Profeco retirará del mercado marcas de sopas instantáneas “peligrosas” para el consumo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) retirará al menos dos marcas de sopas instantáneas que se comercializan en México y que se ha comprobado que son “malas” para la salud.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, adelantó que en la Revista del Consumidor de octubre se dará a conocer un estudio acerca de las sopas instantáneas, en entrevista con Milenio.

Por los resultados del estudio, al menos dos marcas de sopas instantáneas importadas serán retiradas del mercado, confirmó el titular de Profeco.

Ricardo Sheffield destacó que las sopas instantáneas se han vuelto muy populares en el país, porque muchas personas las usan para “matar el hambre”, pero pueden ser dañinas para la salud.

En el estudio se detectó que algunas sopas instantáneas pueden causar daños a la salud y usan publicidad engañosa, aseguró el titular de la Profeco.

Según el análisis, se obtuvieron resultados importantes del valor real nutritivo de las sopas instantáneas.

Además, se revisó el contenido y el empaque de las sopas instantánea, con ello, se identificó el riesgo que presenta para la salud en algunos casos, detalló Ricardo Sheffield.

La Profeco en su Revista del Consumidor de agosto 2020 realizó un análisis del contenido de las sopas instantáneas, las cuales contienen:

Hidratos de carbono (provenientes de cereales como el arroz o las pastas)

Cantidades variables de grasas y proteínas

Un aporte energético que puede ir de las 29 a las 230 kcal por cada 100 gramos de producto preparado

Glutamato Monosódico (GMS): un aditivo alimenticio común en alimentos procesados, que se extrae del betabel o la caña de azúcar para que la lengua resulte más perceptiva a los condimentos.

Sin embargo, existen estudios que han probado la relación del GMS con síntomas como dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, dolor de pecho, dificultad para respirar y sudoración, en algunos casos.

La Profeco alertó que las sopas instantáneas no nutren porque el sabor que aportan no es a base de vegetales y carne, sino de una serie de saborizantes que no son buenos para el organismo.

El aporte calórico de una sopa instantánea va de 270 a 334 Kcal, similares a dos tacos con frijoles, un sándwich de jamón o una lata de atún.

Pero las sopas instantáneas tienen bajos niveles de proteínas y altos niveles de sodio, alertó la Profeco.