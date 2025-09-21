Profeco llama a revisión a mil 341 vehículos de Mazda, ¿por qué motivo?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a revisión a mil 341 vehículos de la automotriz Mazda, por un desperfecto en la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC).

El organismo precisó que el llamado es para vehículos modelos MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, años 2024 a 2025.

En un comunicado emitido este sábado 20 de septiembre de 2025, Profeco explicó que el llamado se debe a que en dichos autos de Mazda “la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)/Control de Estabilidad (DSC) no se ilumina al detectar cierta velocidad o deslizamiento, lo que podría ocasionar que el conductor no se percate de ello y sufra un accidente”.

La dependencia precisó que ante ello, la empresa reemplazará el software del módulo DSC por uno actualizado sin costo para las y los consumidores.

Profeco señaló que la campaña para realizar el cambio se inició el pasado 30 de junio y su duración es indefinida.

Mazda Motor de México informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía registro de vehículos afectados por el desperfecto en territorio mexicano.

La automotriz dijo que buscará, mediante correo electrónico, a las y los propietarios, quienes podrán consultar si su automóvil es parte del llamado en la página web de Mazda.