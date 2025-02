Profeco desmiente supuesta lista de alimentos que se pueden meter al cine, señaló que al comprar el boleto aceptas el contrato

Luego de que circulara en redes sociales y en algunos medios de comunicación una supuesta lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desmintió dicha información.

A través de un comunicado, la institución aclaró que en ningún momento publicó o difundió, a través de sus canales de comunicación oficiales, la supuesta lista de alimentos permitidos para ingresar a estos sitios.

Recordó que días recientes el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruíz, explicó que, al momento de comprar un boleto para ingresar a ver una película, las personas consumidoras se adhieren a un contrato en donde se establecen los términos y condiciones de cada establecimiento.

“Si en el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato; si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve a algún otro que no tenga esta limitación. Entonces, revisar mochilas es ilegal; pedirle que enseñe el contenido de la mochila o del bulto o el paquete pactado a voluntad está bien, sí se puede hacer, pero de ningún motivo obligar al consumidor a hacerlo”, dijo.

Con información de El Universal