Profeco alerta por fallas en mil 375 vehículos Honda y Acura

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda de México informan del llamado a revisión para mil 375 vehículos marca Honda y Acura de los modelos: Honda Pilot año 2021, Honda Odyssey año 2021, Acura RDX año 2021, Acura MDX año 2020-2022 y Acura TLX año 2021.

El llamado obedece a una falla en el circuito interno del sensor de peso del asiento del pasajero que deriva en el encendido de la luz de advertencia del sistema de bolsa de aire, indicando incorrectamente que el sistema está activado, lo que genera confusión y mal funcionamiento. Para atender el desperfecto, la empresa inspeccionará y en caso necesario corregirá el sensor.

Honda de México indicó que dará aviso a las y los propietarios mediante correo electrónico o de manera telefónica para que acudan al Distribuidor Autorizado de Automóviles Honda o Acura a programar una cita.

Las personas que hayan realizado cambio de propietario podrán informar los datos de contacto de las y los dueños actuales al teléfono 800 368 8500 y en la página web

http://www.honda.mx/.

Asimismo, la automotriz dispuso como medios de contacto los sitios electrónicos

http://www.honda.mx/autos y http://www.honda.mx/acura; las ligas directas

https://www.honda.mx/recall?section=autos y

https://www.honda.mx/recall?section=acura, así como los Distribuidores Autorizados de

Automóviles Honda http://www.honda.mx/contacto.php.

Hasta el 30 de julio pasado, Honda de México no había recibido reporte o información de

daños derivados del llamado a revisión.

La Profeco estará atenta a la campaña, que comenzó el pasado 24 de julio con vigencia

indeterminada, y recuerda sus canales de contacto, Teléfono del Consumidor 55 5568 8722y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook:

ProfecoOficial.