Productores del campo anuncian bloqueos en México el 27 de octubre

Grupos de productores del campo anunciaron una serie de bloqueos y marchas en varios puntos del país para este lunes 27 de octubre de 2025, fecha en la que se tiene prevista una reunión con el Gobierno Federal.

Los productores agrícolas exigen que las autoridades den una respuesta favorable y concreta a sus demandas sobre el precio justo del maíz, así como mayor apoyo al campo mexicano.

La convocatoria difundida hace un llamado a los agricultores a acercarse a las casetas el 27 de octubre en un horario de las 9:00 de la mañana (hora del Pacifico), en espera del resultado de dicha reunión.

¿Qué exigen los productores del campo?

El comunicado atribuido a Campesinos Unidos Sinaloa Oficial explica que, si los resultados de la reunión con el Gobierno Federal no son favorables, se dará libre tránsito a la ciudadanía por varías casetas de México.

Según explicó Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), se tienen dos planteamientos para la reunión con el gobierno federal:

Un precio de garantía para la cosecha de maíz de 7 mil 200 y de 6 mil pesos para el sorgo

Que los granos básicos: maíz, frijol, trigo, arroz, sean excluidos del T-MEC

Sobre este último punto, se explicó que México no tiene autosuficiencia alimentaria, pues no produce ni la mitad de los alimentos que requiere la población, convirtiéndose así en “rehén de las importaciones”

“El Gobierno debería tener un poco de sensatez y de cerebro para pensar en una buena política de inversión y de fomento y desarrollo para el campo y tener garantizado que no seamos rehenes de las importaciones”.Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

A sus denuncias, la UNTA ha reclamado que el gobierno ha apostado más por rescatar a Pemex y a la CFE sin ninguna garantía de por medio, en lugar de voltear a ver al campo.