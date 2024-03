Proceso Electoral 2023-2024 no está en riesgo y camina bien: Consejo General del INE

La Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, así como consejeras y consejeros coincidieron en que el Proceso Electoral 2023-2024 no está en riesgo y se desarrolla en tiempo y forma.

En sesión ordinaria, Taddei Zavala aseguró que el INE se defiende todos los días en campo, “haciendo el trabajo correctamente, avanzando en las etapas del proceso electoral con contundencia, con amabilidad, con una relación sana en cada una de las entidades con las fuerzas políticas locales, con los gobiernos locales y eso se está haciendo. No lo dude ninguno de los partidos políticos aquí sentados”.

El Instituto, enfatizó, está trabajando y lo está haciendo en tiempo y forma. Al reconocer que se enfrentan retos operativos, la Presidenta del INE destacó que la autoridad electoral los resuelve de la mano de las y los colaboradores en las 32 entidades del país “para que todas y todos los mexicanos tengamos las boletas disponibles en nuestra casilla correspondiente el 2 de junio”.

En términos de seguridad, no solamente se tiene la mesa de seguridad a nivel federal, sino que hay mesas de seguridad y de búsqueda de la paz en las entidades “en donde todos los días estamos planteando qué es lo que estamos haciendo operativa y logísticamente para asegurarle a México que el INE está listo para instalar las más de 170 mil casillas” y para tener al funcionariado de éstas, subrayó.

Guadalupe Taddei añadió que en aquellos lugares en donde se observe que hay un punto que atender en materia de seguridad, acceso e instalación de casillas “ahí lo estamos atendiendo y ésta es una situación que no se detiene y no necesita un acuerdo del Consejo General. Esto es natural, lo estamos haciendo a través de nuestras Juntas Locales y Distritales Ejecutivas”.

Acentuó el trabajo coordinado con instancias administrativas electorales y jurisdiccionales con el que “estamos seguros y ciertos que este proceso llegará a su fin y dará buenas cuentas como siempre el Instituto”.

Taddei Zavala agregó que en dos grandes momentos la ciudadanía mexicana le deposita su confianza al Instituto: cuando acude a los Módulos a entregar su información para obtener su Credencial para Votar con Fotografía y el día de la Jornada Electoral, cuando asiste a emitir el sufragio “porque sabe que su voto cuenta y que se va a contar bien”.

Esa confianza, recalcó, “espero que este 2 de junio sea altamente abundante, que salgan muchos más ciudadanos y ciudadanas a ejercer su derecho al voto porque la garantía y la seguridad con la que nosotros llamamos a que se salga a votar es porque estamos generando las condiciones”.

No existe elemento alguno para especular sobre una narco-elección

El Consejero Arturo Castillo Loza dejó en claro que, como lo ha señalado anteriormente, “no tenemos ningún elemento para pensar que esto sea una narco-elección”. No obstante, reconoció que existen temas de violencia e inseguridad en el país que tienen que ser atendidos, “pero de ahí no se sigue en forma alguna que la elección esté en riesgo”.

Castillo coincidió con la Consejera Presidenta en que hay retos importantes que atender. “Sí, claro que los hay y estamos trabajando, no sólo con las autoridades federales, también con las autoridades locales”. En este sentido, la elección va a salir bien porque todas y todos los involucrados están trabajando para que así sea, incluidos los partidos políticos.

El INE está listo para las elecciones

La Consejera Carla Humphrey Jordan reiteró el llamado de la Presidencia, así como de las consejerías del INE, de que la elección no está en riesgo, que va en tiempo y forma y se está dando seguimiento puntual a cada una de las actividades del proceso electoral.

“Yo creo que éste también es un llamado muy enfático a los medios de comunicación a no hacer esta difusión de que el proceso electoral es el más violento en la historia, porque muchos de los temas no tienen que ver con el proceso electoral”, aseveró.

Al respecto, consideró que el mensaje que se tiene que mandar a las y los electores: “que las condiciones están listas, que el Instituto Nacional Electoral está listo para estas elecciones, que tendrán una casilla instalada, que se están capacitando a las funcionarias y los funcionarios de casilla, que podrán acudir a votar en condiciones de paz y de seguridad el próximo 2 de junio”.

Seguridad está en manos de autoridades del Estado mexicano

“El tema de seguridad es un tema bastante complejo y complicado en nuestra sociedad y yo he sido muy enfática, no de hoy, sino de todo el tiempo, en el sentido de que ese tema de seguridad está en manos de otras autoridades del Estado mexicano, no del INE”, apuntó la Consejera Claudia Zavala Pérez.

El Instituto, recordó, sólo gestiona a través de la Presidencia del Consejo General las solicitudes de seguridad de las candidaturas.

“Por el otro lado, también trabajamos y nos acompañamos con esas mismas autoridades en el trabajo de campo que estamos realizando y es importante señalarle a la ciudadanía: el INE sigue trabajando, está trabajando en todas las actividades del proceso electoral”, manifestó.