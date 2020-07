Prevé Bertha Luján que actual líder de Morena se quede hasta el 2021

La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, declaró a La Razón que ve “muy difícil” que el proceso interno del partido se logre antes del 29 de agosto, tal y como lo establece la actual convocatoria. Por ese motivo, prevé que el proceso se extienda hasta el 2021 con Alfonso Ramírez Cuellar al frente, a quien manifestó todo su respaldo.

“Lo veo muy difícil, la pandemia prohíbe aglomeraciones de gente y nosotros debemos respetar esas medidas. Entonces es muy probable que el continúe Ramírez Cuéllar a quien yo veo bien, porque viene de un proceso legal y legítimo en el que obtuvo voto por unanimidad, entonces trae respaldo”, apuntó.

La líder morenista señaló que “no es que él quiera quedarse en el cargo de presidente, sino que por el virus de Covid-19, estaría haciendo el favor de mantener a flote al partido. No es que se quiera quedar, lo que hay es que se tendrá que quedar si las condiciones así lo obligan. Más bien nosotros le tendríamos que estar pidiendo el favor de que pudiera seguir”.

La presidenta del Consejo Nacional destacó la labor de Ramírez Cuéllar, quien dijo, “ha trabajado fuerte pese a la pandemia”, muestra de ello es la convocatoria que se emitió. Consideró que si no se hacen las asambleas antes del 29 de agosto, Morena tiene dos opciones en torno a la renovación de la dirigencia: seguir con la estructura que ya se tiene, incluyendo al Comité Ejecutivo Nacional, o realizar asambleas virtuales para avanzar por esa vía.

“La verdad esta segunda cuestión la veo muy difícil porque realizar 300 asambleas distritales virtuales no es ningún chiste, entonces, yo creo que la primera opción es la más viable”, aclaró.

Luján Uranga arremetió contra sus opositores, y pidió que no se rasguen las vestiduras, pues la única culpa de que no haya dirigencia, es de ellos “que lograron que el tribunal echara abajo todo; ellos fueron los que metieron al tribunal. Alejandro Rojas judicializó el proceso, ellos llamaron al tribunal, no es que el tribunal haya entrado nada más porque sí, es porque ellos estuvieron ahí, hay una cantidad de recursos que han gastado en eso que lo único que han logrado es que no se puedan hacer las cosas”.