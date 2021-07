Presume AMLO que en su gobierno no se han creado nuevos cárteles y que la narcoviolencia es un problema heredado: “van a tener que ponerse Vitacilina”, les dice a opositores

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió que el problema de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico es un “problema heredado”, pues durante su gobierno no han surgido nuevos grupos.

Al ser cuestionado por un reportero durante la conferencia mañanera de este viernes, sobre lo dicho por el mandatario durante el informe por los tres años de su triunfo electoral, que en el país hay tres cárteles que generan violencia, pero hay especialistas que dicen que son al menos 20, López Obrador dijo que eso solo ocurre en “algunos estados” donde se disputan el territorio.

“Tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando, hay un cártel que tiene la hegemonía y no se están enfrentando”, señaló.

“Por ejemplo, ahora hay enfrentamientos en Zacatecas y es eso, entre grupos.. No han dejado de haber enfrentamientos en Guanajuato.. son 2 o 3 (grupos) que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa, en Sonora sí hay enfrentamientos, (en ) Baja California…. Entonces depende. Pero lo que yo dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse Vitacilina, es que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles… que nosotros heredamos estos grupos”, reiteró.

“El Cártel de Sinaloa no surgió hace dos años y medio, el Cártel Jalisco (Nueva Generación, CJNG) tampoco.. ¿Cómo se llama el de Guanajuato? El de Santa Rosa de Lima… el del Golfo, Tamaulipas. Y así otros porque nuestros adversarios, que son con nosotros muy exigentes, pero eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos, y nunca se hablaba de estos temas .. entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para enfrentar esta herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen, sean de ciudadanos inocentes o entre ellos mismos. Son seres humanos, que nosotros no queremos que nadie pierda la vida, (entonces) estamos haciendo un esfuerzo pero cambiando la estrategia”, insistió.