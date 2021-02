Presidente de Argentina dice que se vacunó para demostrar que la Sputnik V no era “veneno”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que dentro de las 73 personas que se vacunaron de manera “irregular” en su país, había quienes debían recibir la dosis por estrategia, argumentó que él recibió la vacuna Sputnik V debido a que una campaña de la oposición señaló que este biológico era veneno.

“Argentina, es conocido que se vacunó a 73 personas de manera irregular, había quienes estratégicamente debían vacunarse, ponen a Alberto Fernández que se la puso indebidamente, yo me la puse porque los medios decían que no se podía poner la vacuna rusa, y por el mismo motivo accedieron muchos otros gobernadores que no son oficialistas, porque había una campaña para hacer sentir que la Sputnik era veneno y me denunciaron por distribuir veneno y los que me denunciaron ahora piden que les dé ese veneno y consiga más veneno”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario argentino resaltó que el tema de las vacunas es “sensible” y debe ser tratado con seriedad para evitar que se politice, llamó a las autoridades de su país a trabajar e investigar actos delictivos que ocurrieron antes de su mandato.

“He leído que hicieron una denuncia, el hecho del ex ministro de salud Ginés González para que haya debido dejar su cargo, pero terminemos con las payasadas, pido a los fiscales que hagan lo que deben, no hay alguien que diga, una ley que diga que será castigado el que se adelantó en la fila y no se pueden construir delitos graciosamente, si quieren trabajar tienen muchos delitos por investigar, el terrible y lamentable endeudamiento que Argentina vivió que no fue otra cosa más que para amigos del poder, el vaciamiento del Congreso, el negocio de parques eólicos, miren todo lo que tienen para investigar y no investigan”.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández reconoció que vacunarse antes de tiempo es reprobable, y no se puede avalar que alguien se “salte la fila”, pero reiteró que dentro de la lista de 73 personas que fueron vacunadas y la cual fue dada a conocer por la ministra de salud, Carla Vizzotti, hay quienes debían ser inmunizados.

“El hecho es reprobable no se puede avalar que alguien tenga posibilidad de adelantarse en vacunación, pero pido que sean estrictos porque en esas listas aparecen personas que deben vacunarse por características de acción, porque su vida queda expuesta, a mí difícilmente me corran con estas lógicas, yo detesto los privilegios no los ejerzo ni me valgo de ellos, no soporto que eso ocurra, lamento que algunos lo hayan hecho y hablé con mi conducta y lo que pido a algunos fiscales es el esfuerzo de releer el código penal, ya hicieron bastantes sinvergüenzadas, podemos dar cuenta de todo lo que hacemos y en este punto ya hicimos la cuenta”.

El presidente de Argentina enfatizó que él dio la orden de que se dieran a conocer los nombres de las personas que fueron vacunadas con anticipación, y resaltó que esto fue por estrategia y para generar confianza en la gente para que se aplique la dosis rusa.

“Ayer hablé con Carla, le di la orden que dé la lista de personas que aparentemente recibieron vacunación saltando protocolos, repito, que algunos se saltaron por situación estratégica y otros porque los diarios escribían que estábamos envenenando a la gente y le daban eco a las barrabasadas de la oposición, pero dije; que se pongan todos los nombres y se dieron a conocer ayer”.