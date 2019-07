Presentan iniciativa para crear Instituto de Salud para el Bienestar

En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para la creación de un nuevo organismo, llamado Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituirá a la Comisión Nacional de Protección Social en la Salud y el Seguro Popular, operados por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

El diputado Mario Delgado presentó la iniciativa, para que este organismo absorba las funciones de ambas dependencias, que se resumen en la garantía de acceso universal a servicios de salud de calidad y medicamentos gratuitos.

Delgado explicó que “el Seguro Popular es un sistema de financiamiento que cubre costos de atención para afiliados y no cuenta con infraestructura ni personal médico, únicamente cuenta con personal administrativo”.

Por ende indicó que no cumple con su propósito, pues atiende a un número limitado de personas con intervenciones contadas.

Delgado explicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado las deficiencias del sistema de salud en México. Prueba de ello, dijo, es que 67 millones de mexicanos “no tienen cobertura de seguridad social.“Más de la mitad de la población en México no cuenta con seguridad social, sin embargo, el Seguro Popular después de 15 años en operación no ha logrado atender a la totalidad de población sin seguridad social y no ha cumplido su objetivo de garantizar un acceso universal a la salud”, expuso el diputado federal.

Con el nuevo instituto, según el coordinador de Morena, los derechohabientes no tendrán que cubrir cuotas de recuperación o pago alguno.

“Está hecho un desastre y lo que vemos ahora son las consecuencias de muchos años de abandono de una política irresponsable y de una clara insuficiencia para atender la problemática que teníamos. Es tal el desastre en el sector salud que actualmente hay 306 obras inconclusas, entre hospitales y unidades médicas”, dijo.

