Presentan en FGR 37 denuncias contra Adán Augusto López por un presunto quebranto de 700 mdp

La diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén Zermeño, acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar 37 denuncias penales en contra del senador Adán Augusto López Hernández, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021.

De acuerdo con la legisladora, las denuncias están sustentadas en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que habrían detectado un daño al erario superior a 800 millones de pesos, recursos no aclarados en diferentes rubros de gasto público.

“El senador dijo que no había denuncias que lo involucraran en corrupción, pues aquí están: 37 denuncias penales contra él y contra quienes resulten responsables. Espero que la doctora María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Anticorrupción, les dé seguimiento”, declaró Pérez-Jaén al salir de las oficinas de la FGR, ubicadas en la colonia Doctores.

Pérez-Jaén acusó al auditor superior, David Colmenares, de presuntamente proteger al senador de Morena, al mantener sin avance las auditorías que detectaron los desvíos.

“Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí están durmiendo el sueño de los justos. Desde 2021 este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos, y no ha pasado absolutamente nada”, sostuvo la panista.

La legisladora panista afirmó que las denuncias buscan que la FGR reabra los expedientes derivados de las auditorías de 2019 y 2020 y se determine si hubo malversación de fondos públicos durante el gobierno de López Hernández.

“Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020”, señaló Pérez-Jaén.