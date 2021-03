Presenta AMLO carta a presidente de la SCJN; pide investigar a juez que otorgó amparo vs reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, para que se investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por la suspensión concedida al amparo con la Ley de la Industria Eléctrica.

En la carta, AMLO cuestiona que el mencionado juez haya otrogado dicha suspensión un día después de la publicación de la reforma y lo hiciera extensivo a otras personas físicas y morales.

“En forma respetuosa le solicito que el Consejo de la Judicatura determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solictaron y si es de su comptencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, solicito que el Consejo de la Judicatura investigue para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”.

El mandatario denunció que detrás del amparose encuentran personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen, que en función de sus intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo con lo que han afectado al hacienda pública y la economía de los mexicanos, en especial de los más pobres.

Entre estos se encuentra la empresa Iberdrola que incorporó a una antigua secretaria de Energía y al expresidente Felipe Calderón y que ha conformado un buró jurídico para oponerse a obras y acciones para la transformación del país.

También señaló al empresario Claudio X. González, quien ha promovido la polítca de privatización impuesta desde el gobierno Carlos Salinas y al ministro en retiro José Ramón Cossío, quien legalizó injusticias de grupos minoritarios y guardó silencio cómploce ante corruptelas y arbitrariedades.

“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos defendiendo la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues quienes hoy invocan este principio son quienes han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la constitución y de las leyes de al república”.