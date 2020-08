Prepara la UIF una quinta denuncia contra Lozoya

Santiago Nieto informó que en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se prepara una quinta denuncia contra Emilio Lozoya Austin ya que han encontrado actos de lavado de dinero, defraudación fiscal y generación de empresas fachada.

“Estoy preparando una quinta denuncia contra Emilio Lozoya, ya que hemos encontrado actos de lavado de dinero, defraudación fiscal y generación de empresas fachadas, cohecho y recepción de sobornos, además de actitudes faraónicas como usar 700 veces un helicóptero para ir de su casa a su oficina lo que me parece un exceso, cuando el trayecto podría llevarle 40 minutos en auto”, expresó Santiago Nieto en su segunda visita Querétaro en la presente semana.

Durante una invitación de la diputada federal por Morena, Beatriz Robles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que el tema del combate a la corrupción es una de las prioridades del Gobierno Federal.

“Vimos que se favoreció a Odebrecht por más de 3 mil millones de pesos en la administración del señor Lozoya, y aún falta la investigación a Fertinal y el Astillero en España, las dos investigaciones pendientes, paralelamente con la denuncia que se hizo pública y que la Fiscalía avaló su autenticidad, realizaremos el proceso indagatorio en contra de todas las personas relacionadas para determinar si se procede o no”, comentó Nieto Castillo.

Sobre las personas que aparecen en el video, se investigará la autenticidad de los dichos, y a todas las personas señaladas en la denuncia, para determinar si se congelan las cuentas.

“Lo que sí nos consta es que hay elementos de una política de favorecer de forma indebida a Odebrecht por 3 mi millones de pesos”

Sobre el video en el que aparece Pio López Obrador recibiendo dinero, dijo que se investigará los documentos y la información de naturaleza ilícita de todas las personas que cometan actos de corrupción.

El jefe de la UIF agregó que no tienen abierta una carpeta de investigación abierta contra los queretanos Ricardo Anaya, ex diputado federal y Francisco Domínguez, ex senador y actual gobernador de Querétaro, y que han sido señalados el la denuncia de Lozoya Austin, ya que corresponde a la Fiscalía General de la República iniciar la investigación.

Por: Excélsior