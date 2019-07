Preocupa que crisis en CONEVAL sea utilizada para maquillar cifras de pobreza

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés aseguró que debido a las deficientes acciones ejercidas por el gobierno federal, se espera un inminente crecimiento de la pobreza en el país, por lo cual advirtió, AMLO busca manipular las cifras en cuestión.

De acuerdo a lo indicado por Cortés Mendoza, la remoción de Gonzalo Hernández Licona de la dirección del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es parte de su estrategia para manejar a placer los datos sobre la pobreza y ocultar el crecimiento de la misma.

“Esto nos demuestra que ya se está preparando el Presidente López Obrador para manipular la información ante lo que se ve inminente, que México tenga más pobres y es preocupante que la política del gobierno federal cambie de combatir la pobreza a manipular los datos de pobreza”.

De la misma forma, reiteró que el plan del ejecutivo federal es el de debilitar las instituciones que han exhibido las cifras a la baja, que se han producido por las deficientes determinaciones, pues lamentó, el presidente de la República no acepta que se contradigan sus datos.

Pide dirigente del PAN imparcialidad y profesionalismo en Coneval

Ante dicha situación, el dirigente del PAN exhortó a los órganos legisladores y la iniciativa privada, así como a la sociedad en general, a que se sumen a una exigencia de imparcialidad y profesionalismo en el Coneval para evitar así que se manipulen los datos a conveniencia.

“Que no se maquillen las cifras, porque si no, entonces, no podremos tener forma de tener con seriedad análisis de las consecuencias de los resultados de la política económica del gobierno”.

En temas relacionados a la seguridad, Cortés aseguró que el país pasó de estar mal con Enrique Peña Nieto, a une estado peor ahora con Andrés Manuel López Obrador, por lo cual expuso que al actual mandatario se le está saliendo de control el país.

“Nos preocupa el hecho de que este primer semestre del año 2019 se haya convertido en el más violento en la historia de México, a partir de 1997, que se llevan registro de los homicidios en México. Es el semestre más violento en la historia del país, y es el mes de junio el más violento desde el 97. Es claro que al Presidente López Obrador se le está saliendo de control nuestro país”.