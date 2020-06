Preocupa a Cepal recorte de la 4T a sector ambiental y protección de activistas

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena salió en defensa de las instituciones mexicanas del sector ambiental ante el recorte del 75 por ciento de su presupuesto y de los activistas que protegen los recursos naturales y los territorios, aún a costa de su propia vida.

Durante el diálogo virtual “Revolución Sostenible: El reto global para la atención de la crisis económica, social y ambiental”, organizado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), la jefa de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y El Caribe externó su preocupación por los recortes en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

“Estamos sumamente preocupados con lo que está pasando con Conabio, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, creo que son instituciones creadas por años y me parece delicado, creo que tenemos que unir nuestra voz, y no sólo en México, yo diría en Brasil también, estamos viviendo un desmantelamiento institucional, sobre todo en la parte ambiental, y creo que en eso tenemos que ponerle ojo, nosotros que podemos tener voces fuertes, y debemos tenerla, porque la verdad es que el Covid, nos muestra la fragilidad del planeta, estamos llegando ya a los límites planetarios y la otra crisis que nos está esperando a la vuelta de la esquina es la crisis climática”, advirtió.

La bióloga y diplomática de origen mexicano destacó la importancia del Acuerdo de Escazú que protege el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y los derechos humanos de los activistas ambientales en el mundo, que hasta el momento no ha sido ratificado por nuestro país, y que tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro en 2012.

Al respecto, Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, quien participó en el evento en línea, prometió poner todo su empeño para que el Acuerdo de Escazú reciba el visto bueno del Senado de la República, lo más pronto posible, luego de que se obtengan las últimas dos opiniones de las dependencias de la administración pública federal, “donde siempre se atascan las ratificaciones”.

Al abordar el tema de la generación de energías renovables como parte de la visión post-pandemia que tiene el mundo, Martha Delgado reconoció que éste es un asunto sensible en México, donde la política energética “se concentra en facilitar ciertos procesos que ya no están incorporados en los acuerdos y la visión internacional”, por lo que es necesario hacer un replanteamiento y cambiar la narrativa, porque es falso que el país sea anti-energía limpia, sólo quiere cambiar las condiciones, que hoy no son favorables ni justas para el plan del gobierno.

“Tenemos que mostrar acciones concretas y una voluntad concreta en donde sí estemos abriendo las puertas a cuáles son las oportunidades en este sector en México, México es uno de los países con mayor potencial renovable, ustedes saben que habemos sectores del Gobierno de México muy comprometidos con esta agenda”, manifestó.