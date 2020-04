“Precipitó el Covid-19 el derrumbe del neoliberalismo en el mundo”: AMLO

Al destacar su estrategia para reactivar la economía nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el Covid-19 lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo”, informó Excélsior.

El mandatario aseveró que no continuará con los modelos económicos neoliberales que se ejecutaban con anterioridad, pues, dijo, sólo demostraron ser un fracaso, pues han dado como resultado la desigualdad socioeconómica y han profundizado la corrupción.

“La gente sabe de lo que hablo, los especialistas no porque están acostumbrados en otras acciones, quieren las recetas del periodo neoliberal y dijimos que ésas no se aplicarán porque no resuelven el problema, lo agravan y profundizan la corrupción”, comentó en conferencia en Palacio Nacional.

Sobre los cuestionamientos en torno al plan de impulsar la economía que presentó ayer y que esta mañana reiteró, López Obrador aseguró que estas voces lo que buscan es un “banderazo para reactivar la corrupción”.

De acuerdo con el presidente, su administración busca aplicar en nueve meses 22 millones de beneficiarios de programas sociales, 2 millones de nuevos empleos y 2 millones 100 mil créditos para vivienda y pequeños empresarios.

López Obrador enfatizó que su estrategia tiene como base tres ejes: enfrentar la crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo; buscar el pleno empleo; honestidad y austeridad republicana.

Además anunció que contrario a lo que sucedía en sexenios anteriores, su gobierno reforzará las acciones del plan de austeridad republicana sólo en el caso de altos funcionarios.

Entre las medidas que planteó están la disminución de sueldos, de manera progresiva, para reducir más dinero a quienes perciben más y menos a los que ganan poco; no cobrar aguinaldo, entre otras. Aplicarían para subdirectores hasta para el presidente de la República

“Esto está en el Plan Nacional de Desarrollo, no es algo nuevo sino profundizar lo que ya está, porque dijimos que ya no aplicaríamos la misma política económica que ha fracasado y que nos llevó a esta crisis y a la decadencia”, dijo.