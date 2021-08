Por secuelas de covid-19 extirpan parte de pulmón a gobernador de Hidalgo

El gobernador del estado Hidalgo, Omar Fayad Meneses, reveló que a causa de las secuelas que le dejó el covid-19 le fue removido una parte del pulmón derecho, por lo que consideró que se debe establecer un Centro de Investigación para tratar y estudiar las consecuencias postcovid.

Al acudir al congreso de Hidalgo a la sesión solemne en la que inscribieron en el muro de honor del Congreso de Hidalgo la leyenda 2021, 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca”, advirtió que existe “una gran parte de las personas que han sido infectadas (que) me han referido que sufren secuelas”.

Estas, añadió, “van desde la pérdida de memoria, niveles inflamatorios y fibrosis en los pulmones, cerebro, corazón y vejiga difícil de quitar, yo mismo lo viví en carne propia”.

Fue en marzo de 2020 que el mandatario hidalguense dio positivo a la cepa viral. En la tribuna del congreso estatal narró que tras recuperarse de la cepa le detectaron unos tumores en los pulmones y en los ganglios.

En un primer diagnóstico, continuó, se pensó que era cáncer; sin embargo, después de otros estudios lo descartaron; una segunda evaluación fue tuberculosis, para finalmente detectar que fue parte de las secuelas que le dejó el covid-19.

“Me sometí a una operación donde me quitaron una parte del pulmón derecho muy importante, porque me aparecieron unos granulomas que les llaman postcovid, que no saben por qué salió”.