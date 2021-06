¿Por qué se disparó la cifra de muertos por COVID-19 de un día a otro en México?

Ayer primero de junio, durante el informe diario de COVID-19, el director General de epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que hay un acumulado de 227,840 muertes, lo que indica que en las últimas 24 horas hubo 4,727 muertos, cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, señaló que esto no quiere decir que todas esas personas hayan muerto en este último día, sino que se trata de decesos que ocurrieron en días o hasta meses pasados y que apenas pudieron ser confirmados.

“Van a notar que para el día de hoy hay un incremento que está por encima de la media que llevábamos en los últimos días y semanas para efecto de las defunciones, van a ver este incremento en las defunciones acumuladas y es muy importante identificar este concepto”, advirtió el funcionario desde Palacio Nacional.

Señaló que esto se debe a que hay algunos pacientes que mueren antes de haber identificado que padecían COVID-19; ya que la atención de los vivos es prioritaria, el diagnóstico de los fallecidos puede llegar a tardar.

“Es muy importante recalcarlo, se van confirmando, no quiere decir que van ocurriendo o que la defunción sucedió de un día para otro”, señaló.

De tal modo, los muertos que se van reportando cada día en la conferencia de prensa vespertina no siempre corresponden a los que perecieron en el último día, ya que pueden incluir cifras de decesos pasados:

“Se van confirmando, precisamente hablamos de que a lo mejor estaba pendiente su resultado de laboratorio, a lo mejor es una defunción que ocurrió hace dos días, hace una semana o hace algunas semanas o, hace varios o muchos meses, pero estaba pendiente el proceso de su confirmación”, aseguró Alomía.

“Recordemos que muchas de estas defunciones, si no tuvieron la posibilidad de una muestra de laboratorio o esta muestra, a pesar de que fue tomada, no llegó a finalizar todo el proceso diagnóstico que se lleva a cabo en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, pues entonces queda como pendiente, no se descarta”, afirmó el funcionario.

“El hecho que no tenga una muestra o que esta muestra no haya tenido un resultado por ‘X’ o ‘Y’ motivo no causa que la defunción se descarte en automático; al revés, cuando no se tienen estos primeros elementos, entonces la defunción pasa en base al lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico por laboratorio de la COVID-19 en México pasa a un proceso de dictaminación clínica epidemiológica”, añadió.

Dijo que en estos casos es necesario que se sesione en un comité, que incluso puede ser a nivel jurisdiccional, el cual inicia desde unidades hospitalarias para confirmar un deceso por COVID-19.

Alomía dijo que dichos comités citan a varios expertos en los campos de la ciencia y especialidades relacionadas al COVID-19, y en un ejercicio colegiado presentan todas las características de la persona que falleció “y esto sale o se identifica justo cuando tenemos también además un certificado de defunción que entre sus causas identifica y coloca algo que esté relacionado con COVID-19″.

De tal modo, el comité hace una revisión de toda la información para poder hacer una determinación, a través de la cual ratifica o rectifica el certificado de defunción de los casos. Todo ello hace las autoridades tarden en confirmar algunas defunciones por la enfermedad y en consecuencia sean reflejadas en los informes diarios por COVID-19 a destiempo como fue el caso de hoy.