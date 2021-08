Por falta de participación ciudadana, consulta popular no será vinculante

Este domingo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a la ciudadanía mexicana a participar en la consulta popular para sabe si quieren o no que los ex funcionarios públicos sean sometidos a un proceso de investigación y, en caso de que se encuentren indicios de que cometieran delitos, se les procese conforme a derecho.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los de las posibles víctimas?”, fue la pregunta que se realizó en las mesas de trabajo instaladas por el órgano dirigido por Lorenzo Córdova.

A pesar de que se promovió la consulta en diversas plataformas y este tema ha estado en la agenda pública desde hace varios meses, de acuerdo a los cálculos del INE, el porcentaje de participación ciudadana no cumplió con el mínimo requerido para que esta consulta cumpla con el carácter de vinculante. Morenistas participaron en la consulta popular (Foto: Twitter / @CitlaHM / @mario_delgado / @rocionahle / @Claudiashein / @AlfonsoDurazo)

Córdova Vianello, publicó en su cuenta personal de Twitter la “Estimación de los resultados de la Consulta Popular 2021”, en la que se especificaron cuatro puntos.

1.- De las 1,830 Mesas Receptoras que integran la muestra, se recibió información de 1,745, las cuales representan el 95.36% de la muestra total.

2.- De los 300 estratos considerados en el diseño muestral, se contó con información de todos ellos, lo cual indica que el resultado de estimación tiene un 95% de confianza.

3.- La participación ciudadana se encuentra entre el 7.07% y el 7.74 por ciento.

4.- Con esto se estimó que del 89.36 al 96.28% de los participantes dijeron “Sí” a la consulta. Mientras que del 1.38 al 1.58% dijeron “No”. Y en cuanto a votos nulos se hizo un cálculo entre el 2.19 y el 9.21 por ciento.

Esto podría parecer que el resultado final de la consulta se inclinaría en favor de realizar la investigación contra los ex funcionarios, particularmente contra los ex presidentes de México en el periodo conocido como “neoliberal”; no obstante, la Ley Federal de Consulta Popular (LFCP) delimita que para que lo que se determine en dicho ejercicio sea vinculante, éste debe de tener una participación mínima del 40%, algo que está muy lejos de obtener.PlayEstefanía Veloz promueve la participación en la Consulta Ciudadana (Video: Twitter / @EstefaniaVeloz)

En el Artículo 5 de la LFCP, tercer párrafo se especifica el equivalente a la votación mínima necesaria para que se pueda proceder conforme al resultado de dicha actividad.“El resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”

Asimismo, en el Artículo 64, Capítulo IV, de esa misma ley, se especifica que una vez se confirme esa masa votante, se activará el aparato burocrático, mismo que involucrará al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los ex presidentes de México no serían investigados ni enjuiciados, de acuerdo con la votación en la consulta (Imagen: Infobae México)“Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”

De acuerdo con el INE, el total de la lista nominal está integrada por 93,671,697 ciudadanos, esto quiere decir que para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere una asistencia mínima de 37,468,678 personas, un número muy lejano si se le compara con la asistencia registrada.

Aún si se toma el límite máximo estimado por el INE que es del 7.74% o 7,250,189, para que este ejercicio tenga efectos de largo aliento, le falta un 32.26% de ciudadanos que participaran, lo que se representa en 30,218,489 personas.

Fuente: Infobae